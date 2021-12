Devuit sindicats rebutgen la nova reforma laboral pactada pel Govern espanyol, UGT, CCOO i CEOE

Devuit sindicats de les diverses nacions que formen l'Estat espanyol, han signat un manifest comú en el qual es mostren molt crítics amb l'acord de reforma laboral assolit pel Govern espanyol, UGT i CCOO i la patronal CEOE.

Entre els sindicats que signen la declaració que rebutja aquesta nova reforma laboral, hi ha l'STEI i, també, la Coordinadora Obrera Sindical dels Països Catalans, Intersindical Alternativa de Catalunya i la Intersindical Valenciana.

En el mateix manifest, també es defensa que «és l’exercici del dret a decidir dels pobles, perquè siguem els pobles els qui decidim lliurement i democràticament el nostre futur i per descomptat també el nostre model socioeconòmic».

El manifest

Aquest és el test íntegre del manifest:

«Els sindicats signants d’aquest comunicat rebutgem la proposta de reforma laboral del govern de l’estat i l’incompliment del seu compromís a l’hora de derogar la reforma, tal com ha fet per altra banda amb altres promeses fetes a la ciutadania.

L’acord aconseguit en el marc del diàleg social entre el govern, els sindicats UGT i CCOO i la patronal CEOE no deroga ni la reforma laboral del 2012 ni tampoc la reforma laboral del 2010 Govern de Zapatero. La prioritat del govern d’atreure la patronal a l’acord, ha atorgat a aquesta última el dret a veto, i la manca de pressió i mobilització dels sindicats signants ha derivat en una Reforma Laboral feta a la mida dels interessos de la patronal.

Volem posar especial èmfasi que aquesta proposta de Reforma Laboral no contempla mesures per corregir l’estatalització de la negociació col·lectiva imposada per les reformes laborals de 2010 i 2012, per la qual cosa els convenis sectorials acordats als nostres territoris seguiran subordinats als convenis estatals. El marc estatal de negociació s’ha demostrat menys combatiu i la sacralització que aquesta reforma fa d’aquest marc és un intent d’atenuar les lluites sindicals dels territoris.

Alhora, ens sembla molt greu, que la proposta de Reforma Laboral no modifiqui normativa establerta per la reforma laboral del 2012 en matèria d’acomiadaments. Tal com hem vist durant aquests darrers anys, la patronal ha utilitzat aquesta reforma per acomiadar les i els treballadors de forma unilateral, sense cap garantia ni defensa per als aquests i aquestes. Per tant, aquesta reforma perpetua la precarització del mercat laboral mentre que la patronal sempre tindrà en poder seu l’arma de l’acomiadament per pressionar treballadores i treballadors.

És important recordar que la proposta de Reforma Laboral s’ajusta a les exigències de Brussel·les i els seus xantatges per poder accedir als Fons Europeus. Tal com denunciem al seu dia, els Fons Econòmics de la Comissió Europea, no són uns fons perquè la classe treballadora i les classes populars puguin afrontar amb dignitat les conseqüències de la crisi generada pel Covid. Aquests fons no són més que uns ajuts econòmics a les grans corporacions, perquè puguin fer front als canvis estructurals que necessiten abordar ia més, tal com ho demostra aquesta Reforma Laboral, estaven subordinats a l’aplicació per part dels governs d’unes polítiques econòmiques en benefici de les elits.

Aquesta no derogació de la Reforma Laboral i els incompliments continus de les seves promeses per part del govern de l’estat, deixa en evidència els límits del marc del diàleg social i del marc polític de l’Estat Espanyol. Si el govern més progressista de l’Estat Espanyol no té capacitat per derogar la Reforma Laboral, ni de fer polítiques en benefici de la classe treballadora i les classes populars, queda clar que l’únic camí per a un canvi de model, també per a la classe treballadora del estat, és l’exercici del dret a decidir dels pobles, perquè siguem els pobles els qui decidim lliurement i democràticament el nostre futur i per descomptat també el nostre model socioeconòmic».

Sindicats signants

Els sindicats que signen la declaració són:

Confederación Intersindical Galega

Central Unitaria de Traballadoras de Galiza

Colectivo Unitario de Trabajadoras y Trabajadores Aragón

Corriente Sindical d’izquierdas Asturies

ELA Euskal Herria

ESK Euskal Herria

Coordinadora Obrera Sindical Països Catalans

Intersindical Alternativa de Catalunya

Intersindical Canaria

La Intersindical

Intersindical Valenciana

LAB Sindikatua Euskal Herria

OSTA Aragón

Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras

Sendicato d’os Treballadors e Treballadoras d’Aragon-Sindicato Obrero Aragones

STEI Balears

STEILAS Euskal Herria