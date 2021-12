El preu de la llum es duplica aquest dilluns i torna a superar els 200 euros/MWh

El preu de la llum aquest dilluns serà el doble que aquest diumenge, tornant a superar els 200 euros/MWh. Segons dades provisionals, la llum costarà aquest 6 de desembre 209,78 euros/MWh, un 105,73% més que aquest diumenge, jornada en què el preu es va desplomar a 101,97 euros/MWh.

El preu màxim de la llum per a aquest dilluns es donarà entre les 20.00 i les 21.00 hores, amb 273,61 euros/MWh, mentres que el preu mínim serà de 177,37 euros/MWh entre les 05.00 i les 06.00 hores.

Els preus del 'pool' repercuteixen directament en la tarifa regulada a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors a l'Estat, i serveix de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el subministrament al mercat lliure.

Segons dades recopilades per Europa Press, el preu d'aquest dilluns, 6 de desembre, serà un 424,64% més car en comparació a fa just un any, quan la llum costava 39,99 euros/MWh.

La factura de novembre, la segona més cara de la història

El rebut elèctric d'un usuari mitjà amb la tarifa regulada es va situar al novembre en 115,18 euros, un 68,1% per sobre dels 68,50 euros del mateix mes de l'any passat; la segona factura més cara de la història després de la de l'octubre passat.