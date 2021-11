Unides Podem proposa impulsar el sector dels videojocs com eix de diversificació del model productiu

El portaveu d'Unides Podem en el Parlament, Alejandro López, s'ha reunit amb empreses i autònoms del sector dels videojocs per a impulsar aquesta activitat com un dels eixos de la diversificació del model productiu balear.

Segons ha informat la formació en una nota de premsa, per cada euro que s'inverteix en el sector del videojoc s'obté un retorn de quatre euros.

A més, han afegit, és un sector amb un gran creixement any rere any, fins i tot durant la pandèmia.

«Per això, donar suport a aquest àmbit, significa potenciar un sector capaç de crear riquesa en la nostra terra», ha afegit López.

Aquest dimecres, el portaveu de la formació d'esquerres va visitar les instal·lacions de l'empresa Mansion Games en el ParcBit de Palma, empresa que es troba elaborant un projecte amb multitud de premis.

Durant la visita, segons han explicat, els responsables de l'empresa li han traslladat els problemes amb els quals es troben a l'hora d'accedir a les ajudes, ja que el sector del videojoc com a tal no té conveni regulador i en moltes ocasions són «els grans oblidats» en els plecs de les subvencions, ja que no hi ha ajudes específiques per al sector.

A més, han posat de manifest el poc suport que hi ha a l'hora de dur a terme esdeveniments sobre videojocs a les Balears o promocionar els seus productes fora.

López ha argumentat la «necessitat imperiosa» de canviar el model productiu i que sigui una «aposta a una carta». Així, el portaveu ha assegurat que des d'UP es treballarà en propostes perquè el sector del videojoc es pugui beneficiar de les subvencions que permetin la seva promoció.

D'altra banda, López ha destacat que la fugida de talents és molt més evident en el sector del videojoc, ja que els estudiants especialitzats en la matèria no troben empreses on seguir la seva formació a les Balears.

«Des de les administracions hem de preservar el talent de les nostres illes perquè la riquesa que generen es quedi aquí», ha conclòs.