Tecnologia i salut: com la intel·ligència artificial està transformant l'atenció sanitària a les Balears

La revolució no arriba cremant, sinó de puntetes. De sobre, sense que gairebé ens n'adonem, les Illes Balears es troben immerses en una nova era sanitària. Una era en què la intel·ligència artificial (IA) ha començat a teixir-se entre consultes, diagnòstics i tractaments. I no és ciència-ficció: és la realitat quotidiana que cada vegada respira amb més força als hospitals de Palma, Menorca, Eivissa i Formentera.

El primer batec: l'arribada discreta però decisiva

Cap a l'any 2022, segons dades del Ministeri de Sanitat, un 35% dels centres hospitalaris a les Balears ja havien implementat alguna solució basada en IA per millorar processos clínics. No va ser cap gran annunci, cap titular escandalós. Va ser un degoteig constant: sistemes d'anàlisi predictive per gestionar millor les llistes d'espera; algoritmes que ajudaven a interpretar imatges mèdiques amb una precisió sorprenent. Sense espectacle. Noms effektivitat.

Diagnòstic en temps real: màquines que veuen més enllà

Imagineu-vos un pacient que entra a urgències amb dolor al pit. L'antiga rutina? Exploració física, anàlisi de sang, potser una radiografia i ll argues hores de espera. Ara, amb un simple escaneig i el suport d'un algoritme entrenat amb milions de casos, els metges poden obtenir un diagnòstic preliminar en qüestió de minutos. No és una exageració: un estudio publicat a La Revista Balear de Medicina el 2024 afirma que l'ús de sistemes d'IA va reducir el temps mitjà de diagnòstic d'infarts en un 27%.

El que abans podia perdre-se entre fools i pacients acumulats, ara flueix. No només s'utilitza la tasca mèdica, sinó que la mortalidad asociada a errores de diagnòstic ha disminuït en un 12% en alguns hospitals insulars, segons dades recents de Salut Pública.

Personalització del tractament: adéu a les receptes genèriques

Cada persona és un món. Aquesta frase, tant dita i tan oblidada, ha trobat nou significat amb l'aplicació de la intel·ligència artificial a la medicina personalitzada. A centres com l'Hospital Universitari Son Espases, ja s'estan utilitzant plataformes d'IA que analitzen perfils genètics per oferir tractaments adaptats a cada pacient. Càncer, malalties autoimmunes, trastornos rars... la personalització ha passat de ser una utopia a ser una expectativa razonable.

És més, un informe intern de l'IB-Salut del 2023 apuntava que en teràpies on s'aplica personalització assistida per IA, la taxa d'èxit millorava fins a un 22% respecte a tractaments convencionals.

El repte de la privacitat: tot té un preu

No obstante això, no tot són floors i violes. A mesura que l'IA recull, aprèn i interpreta dades sanitàries, sorgeix un debat intens sobre la privacitat. A les Balears, ja han aparegut veus crítiques que alert sobre el perilla de la hiper centralització de dades mèdiques. Què pasa si aquests dies es filtren? Qui en controla l'ús?

Un estudi realitzat per la Universitat de les Illes Balears (UIB) va indicar que un 68% dels residents de l'arxipèlag mostraven preocupació pel maneig de la seva informació mèdica per part de sistemes automatitzats. La confiança, un cop trencada, és difícil de reconstruir.

Robots d'assistència i el factor humà

Por una màquina substituir una infermiera? No del tot, encara. Però els robots d'assistència ja són presents a alguns centres geriàtrics de Mallorca, ajudant a monitorar constants vitals i a recordar la medicació als patients. Encara que són útils, la verdad és que eres no substitueix una paraula amable ni una mirada tranquil·litzadora.

Els experts de la Societat Balear de Medicina Familiar recorden que la tecnologia ha d'acompanyar, no substituir. "La IA ha de ser un instrument, mai una barrera emocional", deia recentment la doctora Marta Llabrés en un congrés a Palma.

Formació urgent: un nou perfil de professional sanitari

Aquesta nova sanitat necessita nous sabers. I ràpidament. Els programes de formació mèdica a les Balears ja han començat a integrar mòduls d'anàlisi de dades i ètica en IA. No és cap caprici: si el metge de demà no entén com funciona l'algorithme que li recomana un tractament, com podrà confiar-hi o corregir-lo si cal?

Així, la Facultat de Medicina de la UIB ha anunciar que, a partir del curso 2025-2026, serà obligatorio cursar signatures específiques relacionadas amb technologies digitals i sistemes intelligents.

Cap on anem? Final o començament?

Poser la pregunta no és fins on pot arribar la IA a la sanitat balear, sinó com la farem nostra sense perdre el que ens fa humans. L'atenció sanitària del futur –un futur que ja treu el cap darrere la cantonada– serà més ràpida, més precisa, més personalitzada. Però si oblidem que al centre hi ha una persona, no una base de dades, haurem fracassat.

Per tant, tecnologia sí. Intel·ligència, també. Però sobretot, humanitat.