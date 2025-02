Prendre la decisió d’anar a teràpia no sempre és fàcil, però comptar amb el professional adequat pot marcar la diferència. A Palma de Mallorca, Marian Batle, psicòloga especialitzada en Teràpia d'Acceptació i Compromís (ACT), s'ha convertit en un referent en el sector gràcies al seu enfocament actualitzat i basat en evidència científica. Entrevistem Marian Batle i parlem sobre la seva trajectòria, el seu mètode de treball i com ajuda els seus pacients a recuperar el seu benestar i viure una vida plena.

Pregunta: Marian, com vas descobrir la teva vocació per la psicologia?

Marian Batle: Sempre m'ha interessat la ment humana, però el que més em cridava l'atenció era entendre per què algunes persones aconseguien superar situacions difícils i fins i tot podien «créixer» davant d'elles, mentre que d'altres quedaven atrapades en el patiment. Volia entendre quins mecanismes ens ajuden a gestionar el malestar i trobar eines que fossin realment efectives.

Pregunta: I què et va portar a especialitzar-te en les Teràpies Psicològiques de Tercera Generació, i més concretament en la Teràpia d'Acceptació i Compromís (ACT)?

Marian Batle: Al principi em vaig formar en Teràpia Cognitiu-Conductual (TCC), que és el que ens ensenyen a la universitat i la base de la majoria dels tractaments psicològics actuals. No obstant això, amb el temps, em vaig adonar que la Teràpia Cognitiu-Conductual tenia certes limitacions, així que vaig continuar especialitzant-me en l'àmbit de les Neurociències.

Com que les respostes que buscava no eren suficients, vaig continuar formant-me en Teràpies de Tercera Generació, EMDR, i va ser llavors quan vaig descobrir l'impacte que podia tenir la Teràpia d'Acceptació i Compromís. Com més entenia les seves bases (al cap i a la fi, es tracta d'una teràpia complexa i molt rigorosa), més convençuda estava que el seu enfocament podia potenciar els resultats de qualsevol tipus d'intervenció. Així que, il·lusionada, em vaig especialitzar amb Carmen Luciano, una de les màximes referents en el sector.

Pregunta: Com funciona la Teràpia d'Acceptació i Compromís (ACT) a la pràctica?

Marian Batle: A diferència d'altres paradigmes que intenten canviar pensaments o eliminar emocions negatives, la Teràpia d'Acceptació i Compromís (ACT) ens ensenya a relacionar-nos d'una altra manera amb el que sentim i ofereix un enfocament molt més integrador. En lloc de quedar atrapats en la lluita contra l'ansietat o la por, aprenem a avançar fins i tot quan el malestar està present.

Es tracta d'un procés dirigit a ajudar la persona a construir una vida alineada amb allò que realment li importa. No es tracta de "pensar en positiu", sinó d'actuar amb consciència i compromís.

Pregunta: La Teràpia d'Acceptació i Compromís té molta evidència científica darrere, veritat?

Marian Batle: Sí, i això és clau. ACT és una de les teràpies amb més suport empíric dins la psicologia actual. Hi ha més de mil estudis clínics que demostren la seva eficàcia en ansietat, depressió, estrès, autoestima i moltes altres àrees.

El que la fa tan efectiva és que treballa amb processos psicològics fonamentals, aplicables a qualsevol persona, independentment de la seva història o diagnòstic. És un enfocament molt dinàmic i adaptatiu.

Pregunta: Com va ser el procés de crear un equip de psicòlogues especialitzades en teràpies de Tercera Generació (ACT) a Palma de Mallorca?

Marian Batle: Trobar professionals ben formades en ACT no ha estat fàcil. Tot i que és una teràpia amb molta evidència científica, encara no està tan implantada (almenys a Mallorca) en la pràctica clínica.

El millor de l'equip de psicòlogues de Pensaments Psicòlegs Mallorca (que és el nom del centre que dirigeixo) és que compartim la mateixa filosofia de treball. No som una empresa, sinó un equip de professionals que creiem en el potencial de les Teràpies de Tercera Generació, especialment ACT, per ajudar les persones d'una manera eficaç i propera.

A la nostra consulta treballem amb un enfocament personalitzat, assegurant-nos que cada pacient rebi la millor intervenció possible.

Pregunta: Per a algú que estigui buscant una psicòloga a Palma de Mallorca, com poden contactar amb vosaltres?

Marian Batle: Ens poden trobar a la nostra consulta. A més, treballem online, de manera que podem atendre persones de qualsevol part d'Espanya.

També poden contactar-nos trucant o a través de WhatsApp.

Pregunta: Què li diries a algú que està dubtant si començar teràpia?

Marian Batle: Li diria que tenir cura d'un mateix no implica un problema, sinó una necessitat. La teràpia no és només per quan ens sentim malament, sinó per a qualsevol que vulgui viure amb més claredat, seguretat i benestar.