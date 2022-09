Els millors exponents del futbol de les Illes Balears

Les costes del Mediterrani balear han vist néixer a dotzenes de notables futbolistes, que al llarg de la història han aportat la seva quota de talent al futbol espanyol i mundial. En aquesta llista, ens proposem repassar alguns dels més destacats exponents de les últimes dècades. Pots apostar per tots els equips que compten en les seves plantilles amb jugadors balears en https://www.telecomasia.net/es/apuestas-deportivas/casas-de-apuestas/bet365/app/.

Marco Asensio

El migcampista ofensiu (i ocasionalment davanter) nascut en Calviá és sense dubtes un dels millors exponents futbolístics sorgits de les Illes Balears en les últimes dècades. Sorgit de la rica pedrera del Mallorca, va fer el salt en ser fitxat pel Reial Madrid en la temporada 2014, amb dues sortides a préstec (primer al Mallorca i després a l'Espanyol). Dotat d'un gran sentit ofensiu, amb excel·lent capacitat per a disparar a l'arc i en el joc de tocs tant curts com llargs, ha sabut marcar gols importants amb les merengues, incloent-hi nivell de Clàssics contra l'FC Barcelona. La seva carrera, no obstant això, ha estat marcada per greus lesions, que han estat el seu principal obstacle per a fer el salt a l'elit del futbol mundial.

Miguel Ángel Nadal

El “Viking de ses illes”, com se'l va conèixer durant la seva carrera esportiva, va ser un atleta total, avançat a la seva època, que gràcies a la seva corpulència, feresa i sentit posicional, es va exercir primer com a migcampista defensiu, i més endavant, com a defensor central fins a la seva retirada del professionalisme en 2005. Una glòria blaugrana, va saber guanyar 5 títols de La Lliga, dues Copes del Rei, quatre Supercopas d'Espanya i una Copa d'Europa amb l'FC Barcelona, en una carrera que, poèticament, el va veure néixer i acomiadar-se en el club dels seus amors, el RCD Mallorca (on va militar en dos passatges, entre 1986 i 1991, i 1999 i 2005). Per a molts, juntament amb Puyol, dels millors defensors de la història del FC Barcelona.

Dani Nieto

Fins i tot en activitat, l'oriünd de Palma Nova s'exerceix en el Racing de Ferrol com a extrem per totes dues bandes. De trajectòria internacional, va néixer futbolísticament en Platges de Calvia i ha tingut una carrera que li ha vist exercir-se no sols en futbol espanyol, sinó també en les lligues de Grècia i l'Equador. Hàbil en l'u contra un, va participar en les divisions juvenils de la selecció espanyola.

Pedro Bigas

L'actual defensor de l'Elx (que a vegades també s'ha exercit com a migcampista), va jugar els primers anys de la seva carrera en 3 equips diferents de les Illes Balears: Montuïri, Atlètic Balears i Mallorca. De llarg recorregut en el futbol espanyol, es tracta d'un jugador polivalent, intel·ligent i amb gran sentit posicional.

Miguel Ángel Moyá

L'històric porter balear, recentment retirat de l'activitat professional, va jugar en La Lliga al llarg de 16 temporades, en una carrera que li va veure defensar les casaques del Mallorca, València, Getafe, Atlètic de Madrid i la Reial Societat. Va obtenir tres títols en la seva carrera a nivell de clubs, la Copa UEFA en la seva edició 2017/2018 i la Supercopa d'Espanya de 2014, totes dues amb l'Atlètic de Madrid, així com la Copa del Rei de 2020 amb la Reial Societat. Va ser internacional espanyol en totes les categories inferiors, alçant-se amb els campionats europeus sub-16 i sub-19.