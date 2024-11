L'aeroport de Palma es renova amb tecnologia BIM

L'aeroport de Palma, el tercer amb més trànsit de l'Estat i part de la xarxa d'Aena, està immers en un procés de remodelació integral que comportarà millores significatives en les seves instal·lacions, especialment en termes d'eficiència i comoditat per als passatgers. Aquestes obres, iniciades a finals del 2022 i que ara arriben al seu equador, tenen com a objectiu modernitzar la infraestructura, utilitzant la innovadora tecnologia BIM (Building Information Modeling), una eina revolucionària en el sector AECO (Arquitectura, Enginyeria, Construcció i Operacions).

Amb una inversió total de 550 milions d'euros, es preveu que les obres finalitzin el 2026. Les reformes inclouen l'edifici terminal, els mòduls A i D, l'aparcament i la construcció d'una nova estació d'autobusos entre la terminal i l'aparcament.

Un dels avenços més notables és la reubicació del control de seguretat a la planta de facturació, amb un disseny que agilitza el pas dels passatgers cap a les portes d'embarcament. Aquest nou espai inclou 22 arcs de seguretat i 44 línies d'inspecció, així com el sistema ATRS (Automated Tray Return Systems), que optimitza el retorn automàtic de les safates d'equipatge.

La remodelació també inclou l'ampliació de l'aparcament amb una nova planta equipada amb plaques fotovoltaiques, així com la construcció d'un edifici annex. Aquests canvis s'estan implementant en un aeroport que va gestionar 31,1 milions de passatgers el 2023, consolidant-se com un nucli clau de mobilitat aèria.

Segons experts com Sergio García Martín, BIM Manager d'ACCIONA, la tecnologia BIM ha estat fonamental per coordinar els agents involucrats i millorar la qualitat del projecte al llarg de tot el seu cicle de vida. Aena, a través d'aquest enfocament, aposta per modernitzar les seves infraestructures d'una manera sostenible i eficient.

Com destaca Sergio García Martín, BIM Manager a ACCIONA, en una entrevista publicada a la secció ‘AbiertoXObras’ de la consultora especialitzada Espacio BIM (www.espaciobim.com): "Els requeriments BIM han anat canviant i sent més exigents a mesura que Aena ha anat prenent consciència de la importància d'aquesta metodologia». En aquest sentit, Borja Sánchez Ortega, Director de Projectes i del Màster BIM Manager Internacional (+VR) de la mateixa consultora, afegeix que: «BIM està permetent centralitzar tota la informació de l’aeroport (geomètrica, documental, etc.) en un model digital desenvolupat per tots els agents que hi intervenen».

L’aeroport de Palma inaugurarà, entre aquest mes de desembre i gener de 2025, la nova planta del seu edifici d’aparcaments, la setena, construïda a la terrassa sota un conjunt de pèrgoles que serviran de suport per a plaques fotovoltaiques. A més, també es posarà en marxa un nou edifici annex a l’aparcament. Paral·lelament, continuaran la resta dels treballs de remodelació d’aquesta infraestructura clau, que durant l’any 2023 va gestionar 31,1 milions de passatgers.