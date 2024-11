El Restaurant d'Emilio Innobar aposta pel client local

En una decisió que marca la diferència en el panorama gastronòmic hivernal de Mallorca, el Restaurant de Palma d'Emilio Innobar ha anunciat que mantindrà la seva activitat durant tota la temporada d'hivern. Aquesta iniciativa destaca especialment en un entorn on la majoria dels establiments redueixen els seus serveis durant els mesos de menor afluència turística.

L'establiment es posiciona com molt més que un restaurant de temporada, amb una visió clara d'esdevenir un espai gastronòmic que serveixi com a punt de trobada per als residents de Palma durant tot l'any.

Una aposta per la gastronomia local en temporada baixa

La decisió de mantenir les portes obertes durant l'hivern respon a un compromís clar amb la comunitat local. El restaurant Emilio Innobar s'ha convertit en un referent per als residents que cerquen experiències gastronòmiques de qualitat durant tot l'any, no només en temporada alta.

La màgia de la Fusió Fina

La proposta gastronòmica està liderada per Marcus Cardoso, xef i propietari d'Emilio Innobar, que ha desenvolupat un concepte únic anomenat «Fusió Fina». La seva trajectòria culinària, que inclou experiències als Estats Units, Alemanya i Japó, es reflecteix en cada plat del menú. Entre les joies gastronòmiques destaquen:

Tataki de tonyina amb salsa ponzu

Ramen de porc amb fideus artesanals

Sashimi mexicà

Pollastre teriyaki amb gingebre i mel

Un viatge sensorial únic

La seva carta ofereix una experiència completa on cada plat és una celebració de la fusió asiàtica, destacant per:

Delicades textures dels sushi rolls

Intensos sabors dels currys tailandesos

Combinacions innovadores de tècniques asiàtiques i producte local

Presentacions artístiques que captiven tots els sentits

Una experiència completa

El restaurant complementa la seva oferta gastronòmica amb:

Una extensa i selecta carta de vins i xampanys on destaquen alguns com Vega Sicilia o Louis Roederer Cristal

on destaquen alguns com o Còctels d'autor

Postres artesanals

Maridatges especialment dissenyats

Un ambient acollidor al cor de Palma

L'espai ha estat curosament dissenyat per crear una atmosfera càlida i elegant, perfecta per als mesos d'hivern. La decoració combina:

Il·luminació suau i càlida

Disseny contemporani amb tocs tradicionals mallorquins

Espais íntims per a sopars romàntics

Zones confortables per a reunions i celebracions

Compromís amb l'excel·lència gastronòmica

L'equip d'Emilio Innobar, sota la direcció de Marcus Cardoso, manté un compromís ferm amb la qualitat i la innovació. Aquest compromís es manifesta en:

Selecció acurada d'ingredients de primera qualitat

de primera qualitat Tècniques culinàries avançades apreses en diferents racons del món

apreses en diferents racons del món Presentacions creatives que fan de cada plat una obra d'art

que fan de cada plat una obra d'art Servei atent i professional que cuida cada detall

Una invitació a descobrir la Fusió Fina

Aquest hivern, Emilio Innobar es manté com un far de qualitat i creativitat en l'oferta gastronòmica de Palma. La proposta única de Marcus Cardoso, combinada amb l'ambient acollidor i el servei excel·lent, converteix cada visita en una experiència memorable.

L'aposta per mantenir el restaurant obert durant l'hivern reflecteix el compromís d'Emilio Innobar amb la gastronomia d'alt nivell, oferint un espai on els sabors internacionals i l'hospitalitat mallorquina es troben per crear moments inoblidables, independentment de l'estació de l'any.