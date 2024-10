Inwx.es respon quins són els dominis locals

Cada país té un domini diferent. En el cas d'Espanya, el domini assignat no és cap altre que .es. Aquesta és la terminació que els dominis del país han de tenir. Ara bé, aquest és el domini general, però també existeixen dominis que són locals i que corresponen a les ciutats o comunitats del país.

En realitat, els dominis locals no són independents, sinó una extensió del domini principal, que en aquest cas és ".es". I encara que el seu ús no sembli necessari, en realitat ho és i molt, ja que serveix per dotar d’identitat els dominis que operen a nivell local, fent més específiques les cerques. Ara... Saps quins són els dominis locals espanyols? Si no tens ni idea de quins són i vols aprendre’n més, a continuació t'ho expliquem tot.

Què és un domini local?

Un domini local, en el cas d'Espanya, igual que en la resta de llocs, es tracta d’un tipus de domini amb una extensió específica. En el cas dels dominis espanyols, algunes ciutats tenen els seus, igual que passa amb les comunitats autònomes.

El seu ús està bastant relacionat amb la identitat de la localitat on es crea i s’utilitza, però no és l’única raó. Tot i que aquests dominis podrien tenir el «.es», és preferible crear-ne un de particular perquè afavoreix els motors de cerca.

Aleshores, si es crea una pàgina web de receptes amb un domini específic local, quan una persona d'aquella localitat busqui una recepta, primer es connectarà amb el domini local, abans que amb el general. D'aquesta manera, qui crea el domini estarà més a prop dels usuaris locals, cosa que pot augmentar les seves visites.

Ara bé, els dominis locals responen precisament a una divisió geogràfica que a Espanya és per comunitats autònomes i localitats. És per això que trobem dominis com:

.cat

.gal

.eus

.barcelona

Així que, si vols saber-ne més, et recomanem que continuïs llegint perquè t'ho expliquem tot.

Domini .gal

Si abans t'has trobat amb dominis .gal, has de saber que són per a pàgines webs en gallec. Com que els dominis locals són una eina per generar identitat, és comú que aquest domini s’utilitzi en webs que tracten sobre la història, la cultura, la gastronomia i l’herència gallega.

Per exemple, si una empresa de turisme gallega vol promocionar els seus serveis, en lloc d’escollir un domini general, triarà el .gal. Això farà més fàcil identificar que es tracta d’una empresa i una web que ofereix serveis i que opera a Galícia en lloc d’apostar per una altra agència que és més general. D’aquesta manera, permet atraure una audiència específica que vulgui contractar els serveis de viatge.

Domini .cat

Tal com les webs en gallec, també existeixen les que estan en català. Aleshores, si és una web catalana, tindrà els dominis .cat per identificar-la. Es tria aquest domini per les mateixes raons, l'objectiu és generar identitat i exposar la cultura catalana davant les altres comunitats autònomes o el món.

L’efectivitat d’aquests dominis és tal que s'utilitza amb freqüència per corporacions de gran mida. Això amb la intenció que les cerques siguin particulars i que el missatge que volen transmetre arribi a cada persona. Imagina que un hotel que ofereix serveis a Barcelona vol augmentar els seus clients. Aleshores crearà una web amb domini .cat per dirigir millor el trànsit i així qui busqui hotels a Barcelona entrarà en aquest domini.

Domini .eus

En aquest cas, els dominis .eus estan dissenyats per a les pàgines web que estan en èuscar. El seu objectiu és donar a conèixer la cultura de la localitat a través de cerques més precises. Imagina que un restaurant de menjar tradicional basc vol destacar davant els seus competidors. Llavors el que farà serà utilitzar aquest domini per estar millor posicionat. El positiu és que aquests dominis es poden aplicar a tot tipus d’objectius, tal com la venda d’artesanies, menjar, productes o serveis de qualsevol tipus.

Domini .barcelona

Abans hem parlat sobre el domini per a les webs en català. Ara, poden crear-se dominis molt més específics que pertanyin a una ciutat en concret. Tot i que el domini .cat serveix per dirigir els usuaris a llocs que promoguin la cultura catalana, el domini .barcelona està dissenyat per segmentar la cerca i fer-la més clara.

En aquest cas, els llocs web que utilitzin aquest domini només estaran relacionats amb els assumptes que tinguin a veure amb la Ciutat Comtal. És a dir, si és un restaurant, teatre, hotel o una web que ofereix serveis de qualsevol tipus, pot utilitzar el domini per atreure els consumidors locals i els turistes perquè accedeixin al que ofereixen.

Com es registra un domini local a Espanya?

Registrar un domini general, com és el cas de «.es» és força senzill. Ara bé, quan es tracta dels dominis locals, no és complex, però sí que cal complir amb una sèrie de requisits per poder utilitzar-los. Pel que fa als requisits, aquests podrien ser:

Residència o vincle

Si vols crear un domini local, has de ser resident del lloc o mantenir algun tipus de vincle amb la comunitat autònoma. Per exemple, si el pla és obrir una web amb domini .cat, la web ha de tractar sobre la cultura catalana o caldrà demostrar alguna connexió amb la localitat.

Documentació

Això no és un requisit indispensable, però sens dubte poden sol·licitar-lo depenent de la comunitat, localitat o ciutat amb què es pretengui crear el domini. En ocasions es sol·licita documentació que verifiqui que la connexió de la web es realitza a la localitat i no en una altra regió.

Tot i que en línies generals els anteriors podrien ser els requisits exigits, tot depèn de la comunitat i el domini que es pretén crear. El més recomanable és revisar les exigències abans de planificar.