5 claus de l’èxit del saxofonista que triomfa als casaments i esdeveniments de Mallorca

Tant als casaments com als esdeveniments en general, són nombrosos els moments especials que es produeixen. Per exemple, durant els enllaços matrimonials, l’instant al qual apareix la dona vestida de blanc i tothom es posa dempeus, així com aquell durant el que es fa un ball molt especial, participant-hi els nuvis. Moltes d’aquestes escenes són si caben més memorables en cas que es reprodueixi de fons una música en directe.

Avui parlarem d’un professional que precisament proporciona aquest servei. És un saxofonista de Mallorca que, des de fa anys, no para de veure com el nombre de contractacions es dispara no només a aquesta illa, sinó també molt a Eivissa, així com a tota la Península, Alemanya i Suïssa. Els nuvis decideixen dipositar la seva confiança en ell, així com les empreses que organitzen tota mena d’esdeveniments. Es tracta de Manu Blaser Sax.

Però, quins motius hi ha darrere d’aquest èxit? En el món de la música en directe són abundants les opcions de les quals disposen els nuvis i els negocis de qualsevol sector. Així i tot, aquest saxofonista especialitzat en casaments, a més d'esdeveniments, és la primera opció per les cinc raons que veurem a continuació.

Àmplia experiència

El primer que crida l’atenció d’aquest saxofonista professional és la gran quantitat de temps que s'ha dedicat a tocar música en directe. Convé destacar que moments com els que hem descrit anteriorment només es produeixen una vegada a la vida. És per aquest motiu que els nuvis volen assegurar-se de què tot sortirà a la perfecció.

Un dels aspectes que pot fallar és la música: un instrument desafinat, un músic pot inspirat, etcètera. A causa de l’àmplia experiència d'en Manu Blaser, els futurs casats i les empreses que decideixen contractar-lo ho fan amb una absoluta tranquil·litat i confiança.

Això és degut al fet que saben que no es produirà cap mena de problema durant el transcurs de la sessió musical. Tant els clients com la resta de convidats quedaran encantats amb el resultat obtingut, factor en què aprofundirem més endavant.

Pel que fa als clients, cal dir que en Manu Blaser no només ha tractat amb nuvis, sinó també amb empreses molt importants de diversos sectors, fins i tot multinacionals que volien amenitzar els esdeveniments amb música en directe.

Versatilitat

Com et pots imaginar, la música que sona a un casament poc o res té a veure amb la d’un esdeveniment empresarial, com pot ser un àpat produït després d’una reunió d’accionistes a la qual s’ha arribat a un acord molt important i beneficiós per totes les parts. Afortunadament, en Manu Blaser fa gala de la versatilitat necessària per a adaptar les melodies del seu saxofon a les circumstàncies de l’escenari al qual es troba.

Pel que fa als casaments, el saxofonista acompanya a la parella des de la cerimònia fins a la festa. A més, treballa conjuntament amb el DJ per tal d’oferir una experiència musical contínua i, com veurem més endavant, de gran qualitat. Un dels moments més especials és el de l’aperitiu i, quan té lloc, en Manu Blaser sap com donar forma a un ambient immillorable.

Parlant dels esdeveniments corporatius, l’experiència obtinguda per les empreses millora considerablement en disposar de música de fons que manté un ambient professional i agradable.

La versatilitat d’en Manu Blaser va més enllà, tal com demostra el fet que també anima festes privades amb la música del seu saxofon. Tal com succeeix en els casaments, la seva aliança amb el DJ torna a ser fonamental per tal de proporcionar un resultat que agradi a tots els assistents.

Tracte personalitzat

És innegable que un professional del sector de la música ha de ser versàtil pel que fa als gèneres que toca, ja que en cas contrari, els seus encàrrecs es limiten a un tipus d’esdeveniments molt concrets. No és el cas que ens ocupa.

En Manu Blaser té un enorme repertori que comprèn des de jazz i música chill-out fins a les cançons més conegudes del moment i les millors que sonen en l’actualitat, a més de covers. Per exemple, als últims als quals ha assistit com a professional contractat, ha tocat hits com ‘Potra salvaje’ i ‘La marina està morena’. L’any passat va reproduir infinitat de vegades l’èxit de Bizarrap i Quevedo, ‘Quédate’.

L’objectiu de tocar tants gèneres diferents consisteix bàsicament a oferir a cada client justament aquell resultat que espera obtenir, amb un tracte que és 100% personalitzar des del principi.

Component visual

El component auditiu és el que adquireix més importància, però no s’ha de negar que el visual també és rellevant. En Manu Blaser ho té molt clar i és per això que fa ús d’un saxofon amb llums LED. És impactant i crida l’atenció dels assistents, tal com demostra el fet que tothom vol fotografiar-se amb ell.

Resultats d’alta qualitat

La cinquena clau de l’èxit és realment un resum de totes les que hem tret a col·lació abans. Sumant-les totes, s’obté una qualitat insuperable, pel qual no sorprèn que els nuvis i les empreses que volen obtenir el millor resultat possible acabin decantant-se pels serveis d’aquest saxofonista de Mallorca.