Flors a la teva porta: floristeria prèmium a Llatinoamèrica

Tal com succeeix amb la resta de negocis de les Illes Balears, les floristeries estan enregistrant un augment de les vendes amb motiu de la presència d’una enorme quantitat de turistes, sobretot a Mallorca, Menorca i Eivissa. Certament, moltes d’elles només venen les flors presencialment als locals físics dels quals disposen, però saben que, per tal d’adaptar-se als temps actuals, tard o d’hora hauran de fer el pas de comercialitzar aquests productes a través de la xarxa.

Algunes floristeries estan començant a planificar l’estratègia digital que duran a terme. Per a tal fi, no dubten a fixar-se en aquelles que ja ho han fet, aconseguint excel·lents resultats pel que fa al nombre de clients i a les xifres de vendes. Avui parlarem d’uns d’aquests negocis: els que operen a Llatinoamèrica

Seguint l’exemple dels europeus, al continent americà és habitual regalar flors per celebrar una data especial o per retre homenatge a algú que ha passat a millor vida. En ambdós casos o per qualsevol altre motiu, són nombroses les flors que es compren cada mes. Sabies que moltes d’aquestes transaccions tenen lloc en línia? Així ho demostren les Florerias cdmx.

Aquests negocis que treballen a l’àrea de Ciutat de Mèxic no han fet més que veure augmentat el nombre de comandes. En concret, es tracta de floristeries que ofereixen un servei que podria considerar-se prèmium, en el qual s’han fixat tants negocis del mateix sector de les Illes Balears.

És innegable que la proliferació del comerç electrònic és un dels principals motius –situació que va esclatar el 2020 amb motiu de la pandèmia que impedia als ciutadans comprar de manera presencial aquells productes que necessitaven–. Però, sabies que hi ha altres claus que donen peu a què les floristeries prèmium estiguin triomfant a Llatinoamèrica? Cada vegada més ciutadans de l’esmentat continent demanen flors a la porta de les seves cases, el qual no sorprèn si tenim en compte els següents aspectes.

Enviaments el mateix dia i a tota Llatinoamèrica

En primer lloc, és sorprenent la rapidesa amb la qual treballen els negocis especialitzats com la Floreria Lima. Això es tradueix a poder fer enviaments al cent per cent del territori de Llatinoamèrica sense que les flors arribin en mal estat. Tot el contrari: la frescor es fa evident, sigui quin sigui el producte demanat.

L’estructura logística d’aquest continent ha millorat moltíssim als darrers anys precisament pel motiu de l’augment de les compres en línia. Gràcies a això, el mateix dia que es produeix la transacció té lloc l’enviament, rebent a la porta de casa les flors demandades que fan gala d’un estat òptim.

Promocions per abaratir uns preus que ja de per si són perfectament raonables

Després de parlar d’un servei tan ràpid potser penses que s'obliga els usuaris a fer un desemborsament astronòmic, però res més lluny de la realitat. De fet, els preus es podrien considerar assequibles i raonables si tenim en compte la qualitat de la qual presumeixen les floristeries prèmium.

Aquests preus es poden abaratir encara més aprofitant les promocions que, cada cert temps, apliquen els negocis del sector. El millor exemple possible és el de les Florerias Santiago, les quals ara mateix bonifiquen les primeres compres dels clients amb un 5% de descompte.

Pagaments segurs mitjançant una passarel·la que proporciona una gran sensació de confiança i tranquil·litat

Després d’haver parlat d’un factor purament econòmic, ha arribat el moment d’aprofundir en els pagaments. I és que per molt barats que fossin els preus aprofitant promocions i ofertes com l’esmentada en els anteriors paràgrafs, els usuaris de Llatinoamèrica no farien tantes transaccions en línia amb les floristeries prèmium si aquestes no disposessin de mètodes de pagament que fossin confiables.

No és el cas que ens ocupa. Tot el contrari: les passarel·les amb les quals compten estan molt avançades en l’àmbit tecnològic. Ho demostra a la perfecció el sistema antifrau, així com les mesures de seguretat que traslladen als usuaris molta tranquil·litat en dur a terme els pagaments.

Després de confiar en la pàgina web en qüestió i comprovar que el servei ha complert amb les expectatives, no dubten a tornar a triar aquella floristeria prèmium en un futur, concretament quan necessitin flors fresques i boniques a les portes dels seus respectius domicilis.

Així doncs, no és d’estranyar que les floristeries prèmium de Llatinoamèrica estiguin en ple apogeu, ja que el servei és sinònim de comoditat, confiança, seguretat, rapidesa i qualitat. Si a aquests aspectes positius sumem uns preus correctes que previsiblement, en un futur, no augmentaran tant com ho han fet altres productes i serveis a causa de la desmesurada inflació, tot sembla indicar que les xifres de vendes no pararan de créixer. Ho faran també les d’aquelles floristeries de les Illes Balears que decideixin imitar aquest model de negoci? Només el pas del temps ens farà coneixedors de la resposta.