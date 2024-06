5 aspectes a tenir en compte en triar una empresa que lloga embarcacions a Eivissa

Com cada estiu, les Illes Balears acolliran a un elevat nombre de turistes desitjosos de gaudir al màxim del nostre territori. Un dels motius que donen peu a aquest èxit en l’àmbit nacional i internacional consisteix a oferir la possibilitat als viatgers de navegar per unes precioses aigües que, a més a més, acostumen a estar bastant calmades.

Certament, les embarcacions es lloguen amb molta freqüència a totes les Balears, però avui ens centrarem en una de les illes en concret: Eivissa. Sabies que aquest servei és un dels més sol·licitats pels turistes de tot el món? Això no sorprèn si tenim en compte el gratificant que pot arribar a ser l’experiència, sempre que s’encerti en triar l’empresa especialitzada. Endevinar la tecla pot resultar una mica complicat, ja que la xifra de negocis és molt elevada. Així i tot, si t’assegures de què reuneix les característiques que esmentarem a continuació, encertaràs i quedaràs cent per cent satisfet.

Experiència acumulad

El primer factor en el qual convé que et fixis es resumeix a l’experiència que acumula l’empresa que tens entre cella i cella. Afortunadament, a Eivissa no és complicat trobar negocis del sector que fa molts anys que lloguen embarcacions. Un clar exemple és el de Xaloc Charter Ibiza.

Estem davant una empresa que va néixer el 2006. Així doncs, fa gairebé dues dècades que està al peu del canó, llogant embarcacions a tota mena de clients, als quals els aporta una impagable dosi de tranquil·litat el fet de saber que dipositen la confiança en uns experts en la matèria.

Possibilitat de reservar en línia

Aprofitant que recentment hem mencionat a Xaloc Charter Ibiza, és un bon moment per aprofundir en un aspecte que, ràpidament, va portar aquest negoci al més alt del rànquing d’empreses del sector més exitoses. Ens referim a la possibilitat de reservar en línia.

Si dubtes entre diverses empreses i només una d’elles admet reserves en línia, no dubtis a triar aquesta en concret, doncs gràcies a això obtindràs alguns avantatges com el de no haver de fer ni un sol desplaçament. Absolutament tot el procés es pot dur a terme a distància, fins i tot consultar la flota que té disponible -factor en el qual aprofundirem més endavant-.

En alguns casos, les reserves es fan parcialment mitjançant la xarxa. Per exemple, s’emplena un formulari i, més endavant, es produeix una trucada de confirmació. Afortunadament, hi ha empreses com Xaloc Charter Ibiza que permeten fer-ho tot a través d’Internet: seleccionar el dia, abonar l’import, etcètera.

Flota extensa i renovada

Recordes que abans hem fet referència a la flota? Tal com succeeix en tractar amb altres empreses similars, com les de lloguer d’automòbils, en disposar temporalment d’una embarcació adquireix una gran importància el fet de poder triar justament aquella que vols.

De nou, Xaloc Charter Ibiza torna a deixar clar a què ens referim exactament, perquè posa a disposició dels clients una enorme quantitat d’embarcacions de tota mena: semirígides, iots de major o menor eslora, etcètera.

L’objectiu d’aquestes empreses consolidades al sector es resumeix bàsicament a satisfer les necessitats i les preferències de tots els usuaris que decideixen contractar els seus serveis. Certament, ho aconsegueixen.

Dubtes entre diverses empreses similars? No t'ho pensis i tria aquella que et permeti navegar per les aigües d’Eivissa amb una embarcació que sembli feta a la teva mida, el qual només és possible si se’t permet triar-ne una d’entre una enorme quantitat d’opcions.

Però la flota no només convé que sigui extensa. Addicionalment, és fonamental que estigui renovada. D’aquesta manera, sabràs que sigui quin sigui el model triat, farà gala dels últims avenços pel que fa a la seguretat, la potència, el consum i altres aspectes que són molt importants en navegar pel mar.

Disponibilitat de watertoys

Continuant amb el que fa referència a la navegació per les aigües d’Eivissa, cal dir que si fa bon temps conviden a gaudir d’elles d’altres maneres, més enllà de solcar-les a bord d’una embarcació. Així ho demostren els watertoys que permeten experimentar sensacions molt divertides i inoblidables, sobretot si decideixes llogar el vaixell en companyia dels teus amics o familiars.

Desafortunadament, algunes empreses tenen una extensa flota d’embarcacions, però no es pot dir el mateix dels elements coneguts com a watertoys: taules per fer paddle surf, flyboards, etcètera. Descarta-les si el teu objectiu principal consisteix a viure una experiència memorable en tots els sentits.

Opinions publicades a la xarxa

Navegant per la pàgina web oficial podràs esbrinar aspectes que adquireixen molta importància, però d’altres només poden ser coneguts en contractar els seus serveis. És per això que les opinions d’usuaris que ja han dipositat la confiança en l’empesa en qüestió són fonamentals per tal d’encertar en la teva decisió.Cerciora’t de què la puntuació mitjana és molt elevada. Si té més d’un 4,5 sobre un màxim possible de 5, encertaràs de ple llogant una embarcació a un negoci tan ben valorat pels usuaris.