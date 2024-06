SNAP Parking: Com augmentar la seguretat del vehicle i de la càrrega?

L'aparcament del camió és sovint un aspecte problemàtic de la feina diària dels conductors. Degut a les creixents amenaces com robatoris de càrregues, una plaça d'aparcament de confiança, segura i monitoritzada s'ha convertit en quelcom essencial. En resposta a aquestes necessitats s'ha desenvolupat una solució innovadora: Snap Parking.

Què és Snap Parking?

SNAP Parking és un sistema integral per a l'optimització de rutes dissenyat per a conductors de camions. Els permet trobar places d'aparcament segures i convenients. Permet als conductors trobar places d'aparcament segures i convenients, reduint així el risc de robatori, danys al vehicle i altres incidents que podrien generar costos addicionals. Els conductors tenen accés en temps real a la localització d'aparcaments i poden fer pagaments sense efectiu. SNAP Parking permet als conductors gestionar remotament el seu espai d'aparcament en una aplicació mòbil específica: intruck. Això els permet comprovar la disponibilitat d'aparcament, fer reserves i rebre notificacions sobre l'estat de les reserves. Les localitzacions associades estan equipades amb avançats sistemes de monitorització per garantir la protecció total del vehicle.

Com utilitzen els conductors SNAP per reservar una plaça d'aparcament?

Els conductors han d'estar registrats amb un Compte SNAP, poden reservar una plaça trucant a l'equip d'Atenció al Client de SNAP o instal·lant l'aplicació intruck al seu telèfon. Llavors poden seleccionar la seva plaça d'aparcament preferida i fer una reserva. A l'arribada a aquell lloc hi haurà una plaça esperant. El sistema monitoritza el vehicle 24/7, registrant qualsevol activitat.

Quins són els beneficis dels moderns sistemes TMS?

SNAP Parking és una solució moderna per a conductors de camions, que proporciona places d'aparcament segures i monitoritzades. Gràcies a avançades tecnologies els conductors poden gaudir d'una major seguretat i comoditat durant els descansos a la carretera. SNAP Parking és una eina innovadora que contribueix a millorar l'eficiència i la seguretat en el sector del transport.

El sistema de monitorització de la plaça d'aparcament minimitza el risc de robatori i danys al vehicle, augmentant la sensació de seguretat dels conductors.

La gestió remota permet als conductors estalviar temps i evitar pèrdues associades amb la recerca de places d'aparcament.

La reducció del risc de robatori, danys al vehicle i pèrdues degudes a unes condicions d'emmagatzematge indegudes es tradueix en una minimització de costos per als conductors i les empreses de transport.

SNAP Parking permet la generació d'informes sobre temps d'estacionament, consum de combustible i altres paràmetres, ajudant a la gestió de la flota.

Cal observar que les empreses de transport que prioritzen la seguretat de la càrrega creen una reputació positiva entre els clients, millorant la seva cartera de socis fidels i facilitant així la consecució de nous clients. Evitar els retards també redueix el risc de pèrdues financeres. Els accidents de trànsit i altres incidents relacionats amb la seguretat de la càrrega poden provocar retards en el lliurament i costos addicionals per a reparacions, compensacions i fins i tot la pèrdua de béns.