El port d’Eivissa ple de Catamarans per aquest estiu

A Eivissa ja no sols la majoria d'hotels hi ha penjat el cartell de "no hi ha disponibilitat d'habitacions", el seu port també l'ha fet. I és que, el lloguer de catamarans a Eivissa, ha agafat popularitat en els últims anys com un dels principals atractius turístics de l'illa. L'estabilitat d'aquests vaixells i la seva amplitud per a grups grans de persones han fet que el turisme marítim revisqui com no l'ha fet mai.



Ara, el Mediterrani és l'escenari principal dels turistes que decideixen visitar l'Illa Blanca en les seves pròximes vacances. Amb noves instal·lacions i serveis específics per a catamarans, el port s'ha adaptat per a rebre un major número d'aquestes embarcacions, facilitant així el seu lloguer i atracada.



Igual que passa als hotels, en llogar un catamarà, podràs accedir a un gran ventall de preus, perquè tothom pugui viure una experiència marítima sense importar el pressupost.



La popularitat creixent dels catamarans a Eivissa

En els últims anys, el turisme nàutic cap a Espanya ha crescut una mitjana del 48%. Segons les xifres proporcionades per Clic&Boat i Nautal, les illes Balears es van destacar durant la temporada d'estiu com el destí més popular a Espanya, atraient tant a turistes locals com internacionals.



La demanda de catamarans ha crescut exponencialment, reflectint un canvi en les preferències dels navegants que busquen una experiència marítima superior.



Avantatges de navegar en Catamarà a Eivissa

Però, per què ha crescut tant aquest tipus de turisme i el lloguer de catamarans? Sense cap dubte, pels seus avantatges. A vegades costa trobar un allotjament per a un grup gran de persones. Perquè un dels avantatges de navegar en catamarà és l'espai, ja que tenen una capacitat de 12 persones.



A més, la seva estabilitat els diferencia d'altres tipus de vaixells, proporcionant una navegació molt més suau i còmoda per a aquelles persones que són propenses a marejar-se.



Sense horaris ni preocupacions. Amb un catamarà la llibertat es pot fregar amb el palmell de la mà, ja que es pot anar a qualsevol lloc, quan es vulgui i sense dependre de tercers.



Destinacions populars des del port d'Eivissa

Des del port d'Eivissa, els catamarans ofereixen una porta d'entrada a alguns dels destins més impressionants del Mediterrani. Un dels itineraris més populars, segons el blog Welcome Ibiza, és la ruta cap a Formentera, l'illa veïna coneguda per les seves platges de sorra blanca i aigües turqueses.



Una altra ruta favorita és la que porta a les cales amagades d'Eivissa, com a Cala d'Hort, Cala Comte i Cala Salada. Aquestes cales, amb les seves aigües cristal·lines i entorns naturals, són perfectes per a nedar, bussejar i gaudir d'un dia relaxat al sol.



Com llogar un Catamarà a Eivissa

Llogar un catamarà a Eivissa és igual de senzill que fer una reserva d'un hotel. El primer pas és decidir quin tipus de catamarà es necessita, com si una habitació d'hotel es tractés, ja que existeixen diferents tipus de vaixells, que es poden ajustar més o menys a les necessitats del turista.



Una vegada triat el tipus de catamarà, toca buscar la millor empresa per a dur a terme la reserva. Sempre amb antelació, ja que estan molt demandats i pot ser que no es trobi disponibilitat.



Algunes empreses ofereixen l'opció de llogar el catamarà amb patró o sense. Per a aquells que no tenen experiència en navegació, o que simplement desitgen relaxar-se i gaudir del viatge sense preocupacions, l'opció amb patró és ideal.



És hora de fer les maletes, agafar una càmera de fotos i gaudir dels capvespres i albes que ofereix aquesta meravellosa illa.