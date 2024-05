Domina Google: Everest Agència SEO al capdavant

A les Balears, el motor de recerca conegut com a Google és utilitzat diàriament per moltíssimes persones. No només ens referim a aquelles que viuen a les nostres illes, sinó també als turistes. En ambdós casos, fan ús d’aquesta eina per tal de trobar allò que necessiten: un producte que puguin comprar sense necessitat de sortir de casa, les opinions d’un restaurant al qual volen anar a sopar, etcètera.

La immensa majoria d’usuaris no passen de la primera pàgina dels resultats. Així doncs, aparèixer allà és fonamental per a aquelles empreses que volen obtenir èxit. En cas contrari, quedaran relegades a un pla secundari, mentre que la competència obtindrà molts millors resultats pel que fa a l’obtenció de clients potencials i beneficis econòmics.

Però, com arribar als primers resultats de Google? Dominant el buscador, cosa que exigeix dipositar la confiança en experts en la matèria. Avui parlarem d’uns en concret que, des de fa temps, són una referència del sector del posicionament web. Ens referim a Everest Agencia SEO.

En concret, esbrinarem les característiques que han dut aquests professionals a estar tan ben considerats per aquelles empreses i autònoms que contracten els seus serveis. Per altra part, aprofundirem en dos casos d’èxit que demostren que val la pena triar Everest com l’agència de search engine optimization que portarà la teva web al més alt dels resultats de recerca.

Per què Everest és una agència SEO tan ben considerada

Tal com succeeix en parlar de molts altres sectors, a l’àmbit del posicionament web són nombroses les alternatives per les quals es pot optar avui dia. En definitiva, sobresortir no és gens fàcil. Així i tot, Everest ho ha aconseguit.

En primer lloc, hi ha una característica que la porta a destacar per sobre de la resta d’opcions existents: l’àmplia experiència acumulada. Obtenir excel·lents resultats amb una agència SEO poc contrastada que no domina Google és molt difícil. Tot canvia en cas de deixar el cas en mans d’uns especialistes que fa anys que treballen amb els diversos algoritmes del motor de recerca.

Gràcies a la dilatada trajectòria que Everest té a la seva esquena, sap què és allò que més agrada a Google en funció de l’algoritme actual. Així doncs, s’adapta per tal que les estratègies fructifiquin. De quina manera? Fent arribar les pàgines web dels seus clients a les primeres posicions.

Mitjançant estratègies que es caracteritzen per ser orgàniques, de mica en mica es van escalant posicions fins a situar-se entre les primeres empreses que apareixen a Google en buscar quelcom relacionat. És a dir, si les paraules clau que introdueixen els usuaris fan referència en certa manera a allò que ofereix el client que contracta els serveis d’Everest, apareixerà a la primera pàgina dels resultats.

Això significa que, quan fructifiquen les estratègies posades en pràctica pels experts d’aquesta agència, la xifra de visites que rep la pàgina web augmenta fins a límits insospitables. El resultat no triga a fer-se evident: la facturació del negoci es multiplica, fet que dona peu a què valgui la pena cada euro invertit en posicionament web.

Aquests dos casos d’èxit demostren els bons resultats que obté l’agència SEO Everest

No sorprèn que Everest s’hagi convertit en una de les agències SEO amb més bones valoracions. I és que els clients estan encantats amb el ROI, és a dir, el retorn sobre la inversió. Els exemples que posarem a continuació són una clara mostra d’això, començant per Usa Dumpster Rental.

Tal com succeeix en parlar de la mateixa agència SEO, estem davant d’una empresa que porta molts anys operant al seu sector. En aquest cas, es tracta de l’àmbit del lloguer de contenidors rodants a Miami per tal que els seus clients puguin gestionar eficientment els residus que generen.

Usa Dumpster Rental acumula una àmplia trajectòria oferint els seus serveis a negocis de sectors com la construcció, demolició i comercial en general, però des de feia temps notava que la competència arribava a més clients potencials a través d’una via que tenia una mica abandonada: Internet. Tot va canviar a partir del moment en què decidí contractar els serveis d’Everest. L’agència SEO es va posar mans a l’obra per aconseguir que escalés posicions a Google.

Els resultats obtinguts són similars als aconseguits per Orange Dumpster Rental, una empresa molt similar a la que acabem de descriure. No té tanta experiència, però destaca per un altre factor molt positiu: les entregues dels contenidors tenen lloc el mateix dia. Aquesta rapidesa dona peu a què multitud de clients recorrin als seus serveis.

Això sí, la xifra d’usuaris que coneixien l’existència d’Orange Dumpster Rental era bastant reduïda. A causa d’aquest fet, la facturació no arribava al nivell desitjat pels seus ambiciosos dirigents. La situació va experimentar un canvi radical en fructificar les estratègies de posicionament web dutes a terme pels experts de l’agència SEO Everest. Actualment, ambdues empreses arriben a molts més clients potencials per mitjà del motor de recerca Google, el qual han aconseguit dominar.