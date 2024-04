Startup marketing: la clau perquè les empreses emergents experimentin un gran creixement

Fins i tot si una startup neix amb una idea original que sembla no haver posat en pràctica cap altra companyia, el més probable és que el nivell de competència sigui elevat, ja que avui dia és altíssim indistintament de l’àmbit al qual operi l’empresa en qüestió.

Així doncs, destacar es converteix en el principal objectiu d’aquesta mena de negocis. Però, com aconseguir-ho? Una de les millors maneres consisteix simplement a distingir-se de la competència oferint quelcom diferent. Així i tot, no serveix de gaire si el producte o servei no impacta en el públic objectiu.

Arribar als clients potencials no és fàcil, però amb l’ajut de professionals com els d’Atomic4 es poden obtenir resultats excel·lents en tots els sentits. Estem davant d’un equip especialitzat en màrqueting digital i en posicionament SEO per a empreses emergents, startups i negocis d’alt creixement.

Des de fa anys, aquests experts saben l’important que arriba a ser el startup marketing. Si no saps en què consisteix, presta atenció a les següents línies, ja que descriurem les diverses estratègies que comprèn. Aplicant-les totes, l’empresa emergent no triga gaire a experimentar un gran creixement.

SEO

No estar a Internet significa dir adeu a la possibilitat de fer arribar el producte o servei que ofereix la startup a una enorme quantitat de clients potencials que, dia rere dia, naveguen per la xarxa. Això sí, no és suficient amb qualsevol mena de presència.

De poc serveix tenir una pàgina web si, a l’hora de la veritat, cap usuari que podria estar interessat en l’empresa en qüestió la troba en cercar continguts relacionats. Això és degut a no haver invertit en SEO.

Aquest acrònim fa referència a unes paraules en anglès que es podrien traduir com a optimització dels motors de recerca. Bàsicament, són estratègies que, en dur-se a terme, fructifiquen donant peu a una considerable millora de les posicions que el lloc web ocupa a Google.

Posa’t en la pell d’un potencial client que vol trobar un servei que ofereix la startup que tractes de dur a bon port. Com mai has aplicat estratègies de SEO, la web apareix a la quarta pàgina dels resultats. Arribaràs fins a ells? Ni de bon tros, ja que la immensa majoria d’usuaris no passen de la primera pàgina.

És per aquest motiu que val la pena destinar una certa quantitat de diners a posar en pràctica estratègies de posicionament web. De fet, és una de les parts del startup marketing que més influeixen en l’èxit assolit posteriorment per part del negoci.

Publicitat Digital

La publicitat digital és un motor vital per a les startups, permetent-los arribar al seu públic objectiu amb precisió i eficàcia a través de plataformes com Google Ads, Facebook Ads i Instagram Ads. Aquesta forma de publicitat ofereix la capacitat de segmentar el públic, mesurar resultats en temps real i adaptar estratègies per obtenir els millors resultats possibles. Atomic4 posa a disposició dels seus clients la seva experiència en la creació i gestió de campanyes de publicitat digital per aconseguir un creixement tangible.

Webs orientades a resultats

Les startups necessiten llocs web que no només captivin els visitants, sinó que també els converteixin en clients. Una web orientada a resultats està dissenyada per conduir accions específiques dels visitants, com ara fer una compra o sol·licitar una demostració. Atomic4 ofereix solucions de disseny web personalitzades que converteixen els visitants en clients mitjançant un disseny intuitiu, contingut persuasiu i crides a l'acció irresistibles.