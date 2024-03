La importància de contractar una assegurança de viatge

Viatjar és una experiència emocionant plena d'aventures i descobriments. D'altra banda, però, no hem d'oblidar que quan ho fas estàs exposat a una sèrie d'imprevistos que poden arruïnar els teus plans, des de malalties sobtades fins a cancel·lacions de vols, els problemes poden sorgir en qualsevol moment. És per això que és de vital importància en la planificació de les nostres vacances comptar també amb la millor assegurança de viatge. Encara més si escau en cas de viatges a països on la cobertura sanitària és costosa o limitada i podem trobar-nos en seriosos problemes.

Reemborsament per cancel·lacions

Un dels beneficis crucials d'una bona assegurança de viatge és la protecció contra cancel·lacions. Si per qualsevol imprevist has de posposar o cancel·lar el teu viatge, a causa d'alguna emergència mèdica, per problemes familiars o cap altra mena de circumstància imprevista, l'assegurança de viatge pot reemborsar-te les despeses no reemborsables, com el cost dels bitllets d'avió i les reserves d'hotel.

Cobertura d'equipatge perdut o robat

Imagina arribar al teu destí i veu-re que el teu equipatge no ho ha fet. Aquesta situació pot convertir l'inici de la teva estada en un malson, especialment si el teu equipatge contenia articles importants o de valor. Amb la millor assegurança de viatge, estaràs cobert en cas que això passi, ja que podràs reemplaçar les teves pertinences sense incórrer en despeses addicionals.

Protecció mèdica a l'estranger

Arribem a un punt crucial i diferencial a l'hora d'escollir l'assegurança de viatge: la cobertura mèdica que ens ofereix. És encara més important estar ben coberts en aquest punt quan el nostre destí són països com els Estats Units o el Japó, destins on solem fer estades d'una duració ampla i qualsevol despesa sanitària són molt costoses i sense cobertura ens poden arribar a fer un gran forat a la butxaca.

En cas de malaltia o lesió durant el teu viatge, una assegurança de viatge et brindarà assistència mèdica, hospitalització i medicaments.

Safaris i viatges d'aventura

Si el teu viatge serà per fer un safari o per gaudir al teu destí del busseig, l'esquí o esports d'aventura, és també de vital importància comptar amb una assegurança que contempli els imprevistos que poden sorgir en aquesta mena de vacances i activitats. En àrees remotes, l'atenció mèdica pot ser limitada i les evacuacions poden ser molt costoses, davant d'això, podem trobar assegurances de viatge que ofereixen cobertura davant aquestes situacions.

Viatjar amb nens

Arribem a un punt de vital importància i a les situacions que més intranquils ens poden tenir quan fem un viatge: la planificació d'aquest amb els nostres nens. Quan viatges en família és evident que necessites encara més si escau estar protegit contra els imprevistos, i encara més si parlem de malalties o lesions, ja que els més petits poden ser impredictibles i més propensos que els adults a posar-se malalts. És per això que les millors assegurances de viatge no només brinden cobertura mèdica per als nens, sinó també assistència en cas d'emergències familiars que puguin sorgir durant el viatge, brindant tranquil·litat als pares.