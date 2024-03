Son Cladera és un barri del Districte Llevant de Palma, un barri que va sorgir entre els anys 1964 i 1966, llavors era un suburbi de la ciutat de Mallorca. L'arquitectura típica de la zona consisteix en blocs ortogonals distribuïts de manera regular. El barri està ben comunicat tant per autobús (línies L5 / 28 /A19) com per tren (T1 / T2 /T3), i té bones connexions viàries ja que l'accés a les autopistes 3A / MA-13 /MA-20 és ràpid i fàcil.

Habitatge nou al barri

Si estàs buscant habitatges de nova construcció a Palma, tens sort, ja que en aquests moments s'està construint un preciós conjunt residencial a la zona de Son Cladera, el Aragó 226. En la promoció Aragó 226 es poden trobar habitatges de 2 o 3 dormitoris. La seva ubicació (carrer Aragó cantonada amb carrer Gessamí) és perfecta, en una zona tranquil·la amb tots els serveis a prop, com escoles, supermercats, centres mèdics i diverses opcions d'oci.

Característiques de la promoció

En total, aquesta promoció d'habitatges de La Llave de Oro ofereix la possibilitat d'adquirir un dels 30 immobles que es posen a la venda. Són habitatges de 2 o 3 dormitoris, amb 1 o 2 banys, acabats de màxima qualitat, amb traster i plaça d'aparcament.

Per què optar per la nova construcció?

Comprar una casa és tota una aventura, i les opcions són variades. En el cas de comprar una vivenda de nova construcció, i si a més és d'una constructora de prestigi com La Llave de Oro, es compten amb avantatges importants. La qualitat dels acabats és òptima i la garantia cobreix possibles problemes durant els primers anys. A més, les noves construccions ofereixen un alt nivell d'Eficiència Energètica, amb un menor consum energètic gràcies a un bon aïllament tèrmic i l'ús de fonts d'energia renovable.

Conclusió

Si busques un pis a Mallorca, ben situat, en una zona tranquil·la i ben comunicada, no dubtis a visitar la promoció Aragó 226 de La Llave de Oro, on segur trobaràs la teva futura llar.