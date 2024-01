Consells per comprar un cotxe de segona mà per internet

Comprar en subhastes de vehicles en línia és una bona manera d'aconseguir un model de qualitat a un preu òptim. En vols saber més? Aquí t'oferim alguns consells pràctics...

8 consells per comprar a subhastes de vehicles en línia

El mètode de comprar subhastes de vehicles en línia, per a models de segona mà, està guanyant presència. No en va, un mercat europeu unificat proporciona més seguretat a la compravenda de cotxes de segona mà.

Hem de dir que les connexions actuals d'internet i els mètodes de validació permeten transaccions segures. Així, s'arriba a moltes més persones i això repercuteix, positivament, als preus finals dels vehicles amb aquest model.

Ara bé, igual que quan es compra presencialment, convé que prenguis unes mesures perquè el procés sigui exitós. Destaquem les següents:

1. Aposta per un portal de subhastes de vehicles en línia fiable

El primer que cal fer és triar un portal de subhastes de vehicles en línia que sigui fiable. Per això, recórrer a les referències pot ajudar molt. Per regla general, com més transparent sigui la informació, millor.

També, a simple vista, podeu comprovar les reviews de Google, que proporcionaran informació valuosa.

El gran problema que ha tingut la compravenda a internet ha estat la manca de confiança. Comprova, per exemple, quins concessionaris són al darrere, perquè això complementarà la teva idea. En definitiva, si hi trobes un portal fiable, t'interessarà.

2. Analitza el procés de subhasta de vehicles

El procés de subhasta de vehicles, per a un no iniciat, pot revestir una certa complexitat. Per això, està bé que sàpigues quines són les regles i condicions, que poden variar depenent de la plataforma. És possible aconseguir descomptes, sí, però per això has de saber molt bé com comprar. Com més claredat i informació hi hagi en el procés de subhasta dels vehicles, millor que millor.

3. Recopila tota la informació que puguis del vehicle

La informació dels vehicles és necessària perquè sàpigues a què optes i, sobretot, quin pot ser el marge de preus. Per això, a més del model del vehicle, any de fabricació i el quilometratge, és especialment recomanable que tinguis fotografies de l'estat del vehicle. I si coneixes la reputació del concessionari del qual ve, també valdrà com a variable.

La majoria de vegades, un portal fiable oferirà una fitxa de vehicle amb tots els detalls. Si podeu preguntar, encara que sigui de forma telemàtica, això ajudarà.

4. Marca un pressupost màxim i mínim

Una altra de les pautes rellevants que s'han de fixar és marcar un pressupost màxim i mínim que gastaràs. La idea, òbviament, és que aquesta despesa estigui a la banda baixa del pressupost, en la mesura del possible. Convé informar-se prèviament i saber quin és el marge on s'està movent el mercat per adaptar-lo al pressupost.

Sí que hi ha una cosa certa: de vegades, i gràcies a la subhasta, es poden obtenir estalvis de fins al 20%. Per tant, és una manera d'operar que pot valdre la pena.

5. Actua de forma racional a la compra

Els pressentiments o els impulsos no són una opció a les compres, però menys a les subhastes. Això implica que vagis a la licitació tranquil·la, sabent quin és el preu ideal per a tu i fins on estàs disposat a gastar. D'aquesta manera, optimitzaràs els teus recursos i, potser, estalviaràs una quantitat important.

Actuar de manera racional és recomanable en tots els àmbits de la vida, i la compra de vehicles ho és igualment. En conseqüència, aquesta és una actitud que ajudarà a la teva feina.

6. Revisa les condicions de pagament

Comprovar les condicions de pagament del cotxe són igualment importants, per evitar problemes més tard. Per exemple, la comissió que cobrarà la plataforma, que pot ser un percentatge o una quantitat fixa. I també els dipòsits que s'hagin de fer prèviament o les possibilitats de devolució.

Tot això és determinant abans de decidir-te a comprar en una plataforma o una altra. Un cop més, quan hagis d'anar a subhastes de vehicles en línia, si has de preguntar, fes-ho.

7. Compara entre diverses opcions

Comparar entre diverses opcions és una altra de les pautes importants que cal seguir. Com fer-ho? Molt senzill: mira tots els concessionaris disponibles i utilitza una plataforma que et permeti trobar diverses referències del model on estàs interessat.

A igualtat de condicions, sempre t'interessarà més la referència més econòmica, per això és bo comprovar per endavant.

8. Pregunta si pagaràs tu el transport

El transport del vehicle, si no viviu a la mateixa ciutat, pot ser un factor d'encariment. En aquest cas, s'imposa que preguntis si te'n faràs càrrec i, en cas afirmatiu, la quantitat que hauries d'abonar. Aquesta és una consulta prèvia fonamental per calcular el cost total de l'operació.

En resum...

Les subhastes de vehicles en línia són interessants si vols estalviar diners i, amb aquests consells, et resultarà molt més senzill aconseguir un bon preu. A Ecarstrade trobaràs més de 5.000 cotxes a la venda cada setmana de tot Europa. Contacta'ns i fes la teva cerca!