Prestamiston: així és l’exitós agregador en línia de préstecs personals a Espanya

A les nostres illes, les festes nadalenques es viuen amb molta emoció. Això dona peu a què les famílies facin tot el possible per tal de gaudir al màxim d’aquestes dates, ja sigui comprant regals, adquirint productes alimentaris de bona qualitat o, fins i tot, anant de vacances a una estació d’esquí. Però, què succeeix després?

Gener es converteix en un mes molt complicat. És llavors quan moltes persones acaben optant per recórrer als préstecs personals. Per quin optar? La llista és inacabable i cada un d’ells ofereix unes condicions en concret que convé comparar per tal de prendre una bona decisió.

Fa anys, aquesta tasca s’havia de dur a terme manualment. Per sort, avui dia ja no és necessari. Això és degut al fet que existeixen llocs web que ho fan per tu. Seguidament, parlarem d’un dels més exitosos. És conegut sota el nom de Prestamiston.

Aquest agregador en línia de préstecs personals a Espanya no és l’únic que està disponible a la xarxa. Tot i l’alt nivell de competència, continua sent la plataforma d’aquesta mena que aconsegueix un major èxit en forma de visites i usuaris satisfets. A què és degut?

Préstecs personals amb bones condicions

És habitual que les companyies creditícies aprofitin moments delicats com el mes de gener per endurir les condicions contractuals dels seus productes. Això ho acaben pagant car els clients que recorren a aquestes alternatives.

Bàsicament, ens referim a uns préstecs que pequen de tenir un percentatge d’interessos massa elevat. A més, s’han de tornar al cap de poc temps. Per acabar-ho d’adobar, es fixen molt en les morositats dels possibles clients, descartant a aquells que apareixen a certes llistes com ASNEF o RAI.

Significa això que no existeixen els préstecs personals amb bones condicions contractuals? Ni de bon tros, però abans, el fet de trobar-los exigia dur a terme una recerca en línia que podia significar perdre hores i hores. Amb Prestamiston, com veurem més endavant, és ràpid i senzill.

Els préstecs personals que realment són aconsellables, és a dir, els que tenen unes condicions molt bones com un baix percentatge d’interès i una gran flexibilitat pel que fa a la devolució de l’import, es mostren en una mateixa interfície per tal que cadascú pugui fer una comparació adaptada a les seves necessitats.

Funcionament ràpid, senzill i segur

Prestamiston és un agregador en línia molt complet perquè comprèn una gran quantitat de préstecs personals, però el seu èxit no només és degut a comptar amb tantes entitats creditícies que ofereixen un bon producte i un immillorable servei. A la llista de factors positius cal afegir allò que fa referència al seu funcionament.

Estem davant un lloc web que es veu perfectament a qualsevol dispositiu tecnològic: ordinadors, smartphones, tablets... com és possible? La resposta és una paraula anglesa: responsive. Aquest terme vol dir que els continguts s’adapten a les dimensions dels panells amb els quals compten aquesta mena d’aparells. Per tant, independentment de si utilitzes un mòbil de 6 polzades o un ordinador de sobretaula de 25 polzades, ho veuràs tot sense problemes.

Fer ús dels menús i de les diverses funcions implementades al lloc web no pot ser més senzill a causa de l’intuitivitat de la que fa gala la plataforma. Quan la van dissenyar, els responsables sabien que Prestamiston és un agregador en línia de préstecs personals que seria utilitzat per persones que no tindrien gaires coneixements d’Internet en general. És per això que van donar forma a una interfície molt intuïtiva.

Totes les accions es fan tan sols amb un parell de clics, començant per la més important de totes: triar el tipus de préstec. En aquest sentit, és destacable la gran quantitat d’opcions que són posades a disposició dels usuaris.

A continuació, els internautes poden fer ús de les eines creades per tal de dur a terme la comparació. Després de donar amb aquell préstec personal més adequat d’acord amb les necessitats i preferències, arriba el moment de completar la sol·licitud.

Emplenar el formulari és extremadament senzill. Després d’introduir la informació, és utilitzada per Prestamiston amb l’objectiu de fer-te coneixedor de les millors ofertes actuals.

El funcionament és tan ràpid com l’aprovació del préstec, la qual té lloc fent abans una breu verificació. Finalment, només queda firmar el contracte, produint-se just a continuació la transferència per tal que l’usuari passi a disposar com més aviat millor de la injecció econòmica que pot ser molt necessària en un mes de tantes despeses com el de gener.

Certament, la rapidesa i l’intuitivitat són dues característiques molt tingudes en compte pels usuaris. Així i tot, també es fixen en un aspecte que no convé obviar: la seguretat. En aquest sentit, dona gust navegar per Prestamiston, ja que el lloc web no pot ser més segur, fent gala addicionalment d’un alt nivell de privacitat. Tot això dona peu a què s’hagi acabat convertint en un dels agregadors en línia de préstecs personals més exitosos a Espanya.