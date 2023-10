Salvament Marítim va atendre 1510 emergències relacionades amb la nàutica recreativa aquest estiu en tot l'estat espanyol

L'estiu de 2023 ha deixat un amarg sabor de boca per a molts amants de la nàutica d'esbarjo a Espanya. Salvament Marítim va atendre gran número d'emergències en aquest sector durant els mesos més càlids, la qual cosa equival al 50% del total d'emergències registrades durant l'estiu. Per als apassionats de la nàutica d'esbarjo, Iterin és un referent quant a equipament i seguretat. En aquest article, explorarem la crítica necessitat de mantenir les embarcacions en perfecte estat i d'estar al corrent de les condicions meteorològiques abans de salpar. Des d'Iterin recalquen que aquestes precaucions són essencials per a evitar incidents que poden convertir-se en autèntiques tragèdies en la mar.

Manteniment i previsió: claus per a una navegació segura

Les estadístiques revelen que el 78% de les emergències en embarcacions d'esbarjo durant l'estiu es van deure a falles estructurals o mecàniques. En el món de la nàutica, les avaries relacionades amb problemes elèctrics i mecànics del motor poden deixar embarcacions a la deriva. La revisió inicial al començament de la temporada és important, però no hem de passar per alt la necessitat de mantenir les nostres embarcacions una vegada que ha conclòs la temporada de navegació. Aquest procés, conegut com a "hibernació," és essencial per a preservar els components clau i evitar avaries greus. Si busques consells detallats sobre com hivernar els motors de forabord, no dubtis a consultar aquest article.

Les xifres parlen per si mateixes

Entre el 15 de juny i el 15 de setembre, Salvament Marítim va assistir a un total de 3,644 persones relacionades amb embarcacions d'esbarjo, motos nàutiques i altres esports i activitats recreatives. Les causes de les emergències en les embarcacions d'esbarjo han estat variades, però el manteniment deficient i la falta de previsió continuen sent factors clau.

El fet de quedar-se sense combustible en alta mar, per exemple, és una emergència que podria evitar-se fàcilment amb un adequat control i planificació. Les xifres també mostren que els Centres de Coordinació de Salvament (CCS) a Barcelona, Palma, i València van atendre un gran nombre de persones en dificultats.

Campanya de seguretat en la nàutica d'esbarjo 2023

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha llançat la campanya de seguretat en la Nàutica d'Esbarjo 2023, amb el propòsit de fomentar la prevenció i la seguretat entre els usuaris d'embarcacions d'esbarjo i esports nàutics. L'objectiu final és elevar els nivells de seguretat i protegir el medi ambient marí.

L'any passat, dels 5,829 vaixells assistits, 48% eren embarcacions d'esbarjo, la qual cosa demostra la rellevància d'aquesta categoria en el total d'emergències. La campanya destaca el lema "Respectant les normes, gaudiràs segur," i s'enfoca en xarxes socials per tal d'arribar de manera més directa i immediata als qui estan interessats en informació sobre seguretat marítima i la labor de Salvament Marítim.

En definitiva, aquest estiu les emergències en la nàutica d'esbarjo han deixat en clar que la seguretat i el manteniment adequat són essencials per a gaudir sense incidents. La campanya de seguretat en la Nàutica d'Esbarjo 2023 ens recorda que, respectant les normes i prenent precaucions, podem garantir travessies segures i protegir el nostre entorn marí. Així que no oblidis mantenir les teves embarcacions en perfectes condicions i estar sempre preparat. La seguretat en el mar depèn de tu.