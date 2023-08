FP Mallorca amb MEDAC: el teu camí directe cap a una carrera exitosa

A MEDAC, estan compromesos a brindar-te una educació de qualitat que et permeti aconseguir les teves metes professionals. Els seus programes d'FP Mallorca obren les portes a un món d'oportunitats en diversos camps. Ja sigui que estiguis interessat en l'esport, la sanitat, el comerç, la informàtica o qualsevol altra àrea, a MEDAC trobaràs la formació que necessites per a destacar en el mercat laboral actual.

Estudiar formació professional a Mallorca: flexibilitat i excel·lència educativa

A MEDAC, comprenen la importància de la flexibilitat en la teva educació. Els seus programes de Formació Professional a distància et permeten estudiar des de la comoditat de la teva llar, brindant-te la llibertat d'adaptar els teus estudis i horaris als teus compromisos personals i laborals. Amb especialistes experimentats en cada camp, els diferents cursos compten amb recursos interactius i actualitzats que et mantindran a l'avantguarda del coneixement.

Oportunitats laborals després de completar la teva formació

Quan hagis completat un dels seus cursos d'FP, estaràs preparat per a enfrontar el mercat laboral amb confiança. La formació que ofereixen està dissenyada per a satisfer les demandes actuals de diverses indústries, la qual cosa et brindarà un avantatge competitiu a l'hora de buscar ocupació. A més, podràs accedir a programes de pràctiques en diverses empreses gràcies als seus convenis establerts a diferents sectors, on podràs aplicar les teves habilitats en un entorn real i rebre orientació de professionals experimentats.

Reconeixement oficial i durada dels cursos

Totes les seves titulacions de Formació Professional a Mallorca compten amb el reconeixement oficial del Ministeri d'Educació, la qual cosa garanteix la seva validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional. Tots els seus cursos tenen una durada de dos anys acadèmics, equivalents a 2000 hores de formació a excepció del grau mitjà en Auxiliar d'Infermeria, que té una durada lleugerament menor, d'aproximadament any i mig, amb 1400 hores lectives.

Beques i suports financers

Entenent que l'aspecte financer és un factor important per als estudiants, una altra cosa a tenir en compte, és la possibilitat de sol·licitar una de les beques oferides a través del Ministeri d'Educació destinades a estudiants de Formació Professional. A més, existeixen oportunitats per a obtenir ajudes i subvencions per part d'entitats privades que recolzen l'educació a distància a Mallorca.

Àmplies àrees d'estudi en MEDAC

Pel que fa als diferents sectors dels cursos que fan, abasteixen una àmplia varietat d'àrees en la seva oferta de formació professional. Algunes d'aquestes àrees són l'esport, amb graus com el superior en condicionament físic o la sanitat, amb graus com el superior en imatge per al diagnòstic així com altres àrees com comerç i màrqueting, informàtica i comunicacions, administració i finances, imatge i so, hostaleria i turisme, electricitat i electrònica, edificació i obra civil, manteniment i producció o química.

A MEDAC podràs trobar l'oportunitat de créixer professionalment amb les seves diferents opcions de Formació professional per tal de destacar en el mercat laboral de Mallorca i les illes. Amb reconeixement oficial, excel·lència educativa i opcions flexibles d'estudi, sense cap mena de dubte són una molt bona opció per a acompanyar-te en el teu camí cap a l'èxit.