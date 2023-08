Tot sobre Grupo Ibiza Mola, una empresa del sector de viatges i oci a Eivissa

Triomfar avui dia no és gens fàcil, especialment en el competitiu àmbit turístic, però tot i això hi ha empreses que ho acaben aconseguint. Un clar exemple és el de Grupo Ibiza Mola, un negoci del qual parlarem a continuació. En els darrers anys ha obtingut un gran èxit, el qual es fa evident en comprovar l’augment de clients que dipositen la seva confiança en aquests professionals.

En propers paràgrafs esbrinarem tot el que cal saber d’aquesta empresa. També profunditzarem en les claus que han donat peu a què obtingui aquest èxit del qual parlarem.

Àmplia experiència

En celebrar un acomiadament de solteria és comprensible que les persones en qüestió no ho vulguin deixar tot en mans d’un equip poc experimentat. Tot el contrari: acostumen a decantar-se per empreses amb una àmplia trajectòria a l’esquena. Aquests és precisament el cas de Grupo Ibiza Mola. De fet, l’empresa està especialitzada en Acomiadaments a Eivissa .

Tot i tractar-se d’una empresa jove, l’experiència acumulada és de vint anys. Això transmet una gran confiança als usuaris que volen celebrar un esdeveniment no només a la mencionada illa, sinó també a una altra que està ubicada a molt poca distància. Efectivament, ens referim a Formentera.

Una empresa molt versàtil

Més enllà de l’experiència, hi ha un altre factor que també ajuda molt a obtenir l’èxit que pretenen assolir aquests tipus d’empreses que pertanyen al sector dels viatges i l’oci. Concretament parlem de la versatilitat.

Els negocis d’aquests àmbits són conscients que cada client té unes necessitats, característiques i demandes molt concretes. És per això que fan tot el possible per adaptar-se.

Grupo Ibiza Mola és el millor exemple, ja que ofereixen experiències de tota mena. Parlem d’una empresa especialitzada en acomiadaments. ¿Sabies que tots ells tenen grans diferències? En efecte: dir adeu a la solteria pot significar una vivència completament diferent a la que experimenten altres nuvis que pròximament seran marits i mullers.

Per exemple, aquelles parelles a les que els hi agrada el mar i la navegació en general poden gaudir dels Acomiadaments en vaixell Eivissa que són molt exitosos. No és d’estranyar, ja que a bord d’una embarcació s’organitza una festa que és inoblidable en tots els sentits.

Com a especialistes en venda de tiquets de festes en vaixells i excursions a Formentera també ofereixen moltes altres experiències, deixant clar que es tracta no solament d’una empresa jove, sinó també versàtil a més no poder.

Actualment Grupo Ibiza Mola disposa d’un centre d’activitats aquàtiques a una de les platges més visitades de l’illa. Es tracta de la coneguda com a S’Estanyol, la qual està ubicada a Sant Antoni de Portmany.

Per si no n’hi hagués prou, la versàtil empresa té una agència de viatges. És a dir, qualsevol usuari pot accedir a les millors ofertes en escapades de cap de setmana i tot el necessari per a la seva estada a Eivissa.

Continuant amb el referent a la versatilitat, és destacable que es tracta d’una empresa que també llança importants Ofertes viatges opening Eivissa . Aquests tipus de promocions estan pensades per a les persones a les quals els entusiasma l’oci nocturn, la música i l’apassionant món dels DJs.

Hï i Ushuaïa són algunes de les discoteques que poden gaudir-se al màxim aprofitant les ofertes de viatges a les que ens hem referit al paràgraf anterior.

En definitiva, independentment de la idea que tinguis al cap, des de dir adeu a la teva solteria organitzant una festa en un vaixell fins a gaudir d’un cap de setmana molt intens a Eivissa o fins i tot Formentera, Grupo Ibiza Mola t’ofereix tot el que puguis necessitar per viure una experiència que difícilment oblidaràs.

Adquirint el conegut com a ‘Pack Top’, el preu és molt assequible tenint en compte tot el que inclou, començant pel ferri que va de Dénia a Eivissa i posteriorment retorna al port de la ciutat valenciana. També s’inclou allotjament de dues nits, entrades a discoteques com les que acabem d’esmentar i fins i tot una copa a la festa que es viurà a l’illa balear.

Hi ha ofertes per a tots els gustos i pressupostos, el qual torna a deixar clar el versàtil que és Grupo Ibiza Mola. Sigui quina sigui l’experiència que vulguis viure a les Opening Party podràs tenir-la dipositant la confiança en uns professionals que estaran sempre a la teva disposició. Però, ¿qui està darrera d’aquesta empresa?

L'equip de professionals és immillorable

L’èxit de Grupo Ibiza Mola ve donat en gran manera per la qualitat de la qual fan gala els membres que formen part del seu equip. Actualment, el grup està dirigit per Juan Antonio Castillo, conegut habitualment com a ‘JOTA’. Va ser pioner en l’organització d’acomiadaments de solteria a Eivissa amb l’ajuda d’empresaris de l’illa com Nuria Moreno, Cati Costa i José Blesa, entre molts altres col·laboradors.