La pèrgola bioclimàtica retràctil revoluciona l'arquitectura

Últimament, la pèrgola bioclimàtica retràctil està en boca de tothom... i no n'hi ha per menys. La seva flexibilitat i confort la fan idònia per aprofitar al màxim les terrasses o els jardins de les nostres llars o negocis. A punt per gaudir-ne en qualsevol època de l'any?

Calima, onades de fred i calor extrema... Les solucions arquitectòniques innovadores són cada vegada més necessàries per fer front a una climatologia impredictible i hostil. És en aquest punt on les pèrgoles retràctils bioclimàtiques brillen amb llum pròpia.

Què és una pèrgola bioclimàtica retràctil?

Les pèrgoles retràctils bioclimàtiques són estructures arquitectòniques dissenyades per oferir un tancament personalitzat d'espais exteriors. De fet, compten amb lamel·les motoritzades que giren i es recullen per adaptar-se a les diferents necessitats lumíniques i climàtiques.

Les lamel·les retràctils d'aquestes pèrgoles es poden plegar i desplegar tant de forma completa com parcial. D'aquesta manera, casa teva o empresa sempre gaudirà de les condicions òptimes de llum, ventilació i temperatura.

5 beneficis de les pèrgoles bioclimàtiques retràctils

L'estructura sostenible que us ajuda a estalviar diners

La instal·lació de pèrgoles bioclimàtiques és decisiva a l'hora de reduir el nostre consum energètic. D'aquesta manera, matem dos ocells d'un tret: cuidem el medi ambient i estalviem a la factura de la llum. A més, es tracta d'estructures extremadament duradores, cosa que les converteix en una inversió de futur.

Versatilitat: la gran virtut de la pèrgola bioclimàtica retràctil

En l'àmbit climàtic, la pèrgola bioclimàtica de lamel·les et brinda un escut integral davant de tots els fenòmens meteorològics (pluja, vent, sol...). Sota la protecció d'aquestes estructures sempre podreu gaudir del màxim confort tèrmic i d'una ventilació 100% natural.

Hotels, restaurants, oficines, xalets, comunitats de veïns... La veritat és que qualsevol classe d'edificació es pot beneficiar de les pèrgoles bioclimàtiques. Tot plegat, el seu disseny a mida fa que puguin ajustar-se a qualsevol espai. Encara més, hi ha un disseny ideal per a cada ús que vulguis donar als teus espais exteriors (adossades a paret, autoportants, modulars, etc.).

Infinites possibilitats de personalització

Quan parlem de pèrgoles retràctils bioclimàtiques, les opcions de personalització són inesgotables. D'una banda, l'ampli ventall de disseny, colors i materials disponibles permeten adaptar-se harmoniosament a qualsevol estil arquitectònic. D'altra banda, podeu afegir-hi tota mena de funcionalitats (il·luminació, calefactor, sistema d'àudio, etc.).

Oblida't del manteniment

Un dels principals avantatges de la pèrgola bioclimàtica amb lamel·les retràctils és el fàcil que resulta de cuidar. De fet, la seva gran resistència davant de les inclemències meteorològiques fa que les necessitats de reparació brillin per la seva absència. La neteja, per part seva, no podia ser més ràpida i còmoda.

Un disseny que enamora

El sofisticat minimalisme de les pèrgoles bioclimàtiques els permet embellir qualsevol espai exterior. Això, unit al seu disseny personalitzable, explica que siguin capaços de satisfer fins i tot els usuaris més exigents.

Veritablement, la pèrgola bioclimàtica retràctil té tot el necessari per optimitzar els teus espais exteriors. Així ho demostra Industrias Durmi, la dilatada experiència del qual del sector la converteixen en la millor opció dels que volen aprofitar tots els avantatges d'aquest tipus de pèrgoles. Només cal veure el seu ampli catàleg per adonar-se'n!