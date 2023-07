Estors 'screen': La millor opció per a la teva llar

Els estors screen de puntogar són una excel·lent elecció per a aquells que busquen una solució pràctica, moderna i estilitzada quant a protecció solar i privacitat en la seva llar es refereix. Aquest tipus es caracteritza pel seu teixit especial, fàcil maneig, versatilitat i opcions de personalització. En aquest article, abordarem les seves particularitats, els tipus d'obertura que presenten i com personalitzar-los amb una imatge al teu gust.

Què són els estors enrotllables screen ?

Bé, són un tipus que utilitza un teixit especial compost per fibra de vidre recoberta amb PVC. Aquest teixit brinda una sèrie d'avantatges enfront d'altres materials, com a major resistència al desgast, facilitat en la neteja, i una excel·lent gestió de la llum i la privacitat. A més de la seva funcionalitat, aporten un toc de modernitat i sofisticació a qualsevol espai.

Tipus d'obertura

Estan disponibles amb diferents tipus d'obertura. Algunes de les opcions més comunes són:

Manual: L'obertura i el tancament de l'estor es realitzen mitjançant una cadena o cordó, la qual cosa facilita el seu maneig de manera senzilla.

Motoritzada: Aquest tipus d'obertura usa un motor elèctric que permet controlar l'estor a través d'un interruptor o un comandament a distància. A més, alguns models també són compatibles amb sistemes de domòtica, la qual cosa brinda un control total i automatització.

Estors screen vs. altres teixits

A continuació, realitzem una comparativa entre els estors screen i altres tipus de teixits utilitzats en estors i cortines:

Resistència: Els screen ofereixen una resistència superior a la d'altres teixits gràcies a la seva composició de fibra de vidre i PVC. Això els fa més duradors i resistents al pas del temps.

Protecció solar i tèrmica: El teixit screen permet regular de manera eficient l'entrada de llum solar, i proporciona un agradable ambient a l'interior en reduir la calor i els enlluernaments.

Transparència i privacitat: Gràcies a la varietat d'obertures d'aquest teixit, pots triar el grau de visibilitat i privacitat que desitgis sense sacrificar l'entrada de llum natural.

Manteniment: Són molt fàcils de mantenir, ja que poden netejar-se simplement amb un drap humit. Això els converteix en una opció molt pràctica en comparació amb altres teixits que requereixen una cura i neteja més específics.

Personalització

Un dels grans avantatges dels estors screen a mesura és la possibilitat de personalitzar el teixit amb una imatge o disseny de la teva elecció. D'aquesta manera, pots crear un ambient únic i original en la teva llar adaptada als teus gustos i necessitats. Per a personalitzar l'estor, simplement has de proporcionar una imatge d'alta qualitat i els nostres experts s'encarregaran d'imprimir el disseny en el teixit.

Beneficis dels estors screen

A més dels avantatges esmentats anteriorment, ofereixen una sèrie de beneficis que els fan una opció ideal per a millorar la comoditat, l'estètica i el control de la llum en la teva llar:

Estalvi energètic: Gràcies a la seva capacitat per a bloquejar o filtrar la llum solar i regular la temperatura, poden contribuir a l'estalvi energètic de la teva llar, ja que redueixen l'ús de sistemes de climatització, com a aire condicionat o calefacció.

Protecció contra els raigs UV: El seu teixit especial bloqueja gran part dels raigs ultraviolats, i protegeix els teus mobles, cortines i altres estris de la deterioració i desgast provocat per l'exposició prolongada al sol.

Facilitat d'instal·lació: Són fàcils d'instal·lar i s'adapten a diferents tipus de finestres i espais. Fins i tot, pots trobar estors screen a mesura que s'ajustin perfectament a les teves necessitats i preferències.

Estil modern i versatilitat: Combinen a la perfecció amb pràcticament qualsevol estil decoratiu. Sempre brinden un toc de modernitat i elegància a la teva llar. A més, existeixen una infinitat de colors, dissenys i textures per a triar.

A tenir en compte abans triar

És important tenir en compte uns certs factors que t'ajudaran a prendre la millor decisió. Entre aquests aspectes, has de considerar:

Percentatge d'obertura: Es refereix a l'espai entre les fibres que el componen. Un percentatge d'obertura alt permetrà una major transparència, mentre que un percentatge baix oferirà major privacitat i reducció de la llum solar.

Grandària de la finestra: Has de tenir en compte les dimensions de la finestra o espai en el qual desitges instal·lar l'estor, ja que això determinarà la grandària que necessites. Recorda que existeixen opcions per a adaptar-se a qualsevol requisit.

Color i disseny: Tria l'estor que millor s'adapti a la decoració i estil de la teva llar. També pots aprofitar la possibilitat de personalitzar el teixit amb una imatge o disseny perquè el match sigui total.

Pressupost: Finalment, considera el teu pressupost i compara diferents opcions i proveïdors per a trobar l'estor screen que millor s'ajusti a les teves possibilitats econòmiques.

Consells de manteniment

Mantenir els teus screen en òptimes condicions és fonamental per a garantir la seva durabilitat i que no es desllueixin en poc temps. Aquí et deixem alguns consells que t'ajudaran a cuidar-los i mantenir-los:

Neteja periòdica: Neteja'ls amb regularitat utilitzant un drap humit o una esponja suau. Evita usar productes químics agressius o abrasius, ja que podrien danyar el teixit i desgastar els colors.

Comprova el mecanisme d'enrotllat: És recomanable verificar de tant en tant el correcte funcionament del sistema manual o motoritzat dels estors, i ajustar-lo o reparar-ho en cas necessari.

Evitar excessiva exposició al sol: Encara que estan dissenyats per a bloquejar gran part dels raigs ultraviolats, una exposició constant i prolongada al sol pot causar algun tipus de desgast en el teixit i en els colors. Procura mantenir-los enrotllats en cas de no emprar-los durant llargs períodes de temps.

En suma, els estors screen són una opció ideal per a aquells que busquen una solució pràctica per a aconseguir protecció solar i control de la lluminositat en qualsevol espai de la casa. Amb la seva varietat d'obertures, dissenys i alternatives de personalització, t'ajudaran a incrementar el nivell de confort i privacitat. A més, el seu estil sofisticat els permet integrar-se sense problemes amb la decoració existent o ser els complets protagonistes amb un disseny atrevit de collita pròpia.