Quan acaba el termini per implementar el canal de denúncies obligatori

Tant a les Balears com a la Península i tota Espanya en general les irregularitats a les empreses són el pa de cada dia. Per sort, la situació ha millorat de manera notable. De fet, ho està fent recentment gràcies a una llei que obliga a implementar un canal de denúncies.

Quan s’aprova una llei és habitual que sorgeixin molts detractors. Així i tot, gairebé no ha succeït amb aquella de la que parlarem avui. Es tracta de la 2/2023, la qual es va posar en marxa el passat 20 de febrer. Aquell dilluns va canviar per complet la situació de moltes empreses.

Concretament, les afectades positivament per aquesta novetat legislativa són aquelles que tenen a la seva plantilla un mínim de cinquanta treballadors. No només ens referim a negocis privats, sinó també entitats públiques. Un clar exemple és el dels ajuntaments. Potser els de petites entitats municipals de les balears no tenen a tants treballadors, però els ajuntaments de zones com Palma sí.

No és l’únic que defineix clarament aquesta llei. Per si no n’hi hagués prou, addicionalment determina com ha de ser el canal de denúncies per a empreses: confidencial al cent per cent.

És a dir, qualsevol mètode utilitzat que no proporcioni al denunciant una completa sensació de ser anònim, no s’interpretarà com un sistema vàlid a ulls de la llei. Això es fa per tal de garantir que la persona en qüestió no rebrà cap mena de represàlia a causa d’haver denunciat una irregularitat que havia observat a la seva empresa, independentment de si és un treballador d’aquesta, proveïdor o fins i tot client.

Si bé és cert que els empleats són els que més solen veure tota mena d’irregularitats, els clients i proveïdors també poden adonar-se d’alguna situació negativa que convé denunciar com més aviat millor perquè no es torni a produir en un futur.

Anteriorment, ja es podien fer denúncies anònimes, però les empreses no s’ho prenien seriosament. Així ho demostraven els terminis, massa dilatats tenint en compte que no era tan difícil saber què havia succeït exactament a l’entorn laboral en qüestió: l’oficina, la fàbrica, etcètera.

Els legisladors eren plenament conscients d’això. Per aquest motiu, no han dubtat a especificar a la llei que hi haurà d’haver uns terminis amb un clar objectiu: impedir que es trigui massa temps en resoldre algun tipus de denúncia.

El termini acaba el juny o desembre depenent de diversos aspectes

Ara que ja hem descrit les principals claus d’aquesta llei, toca esbrinar fins quan es pot dur a terme aquesta implementació. Es tracta d’una data que no és única, sinó que varia en funció de diversos aspectes en els quals profunditzarem a continuació.

El primer que cal saber és el nombre de treballadors. Si és superior a cinquanta -com hem dit abans- però no arriba als dos-cents cinquanta, la implementació es pot realitzar fins al pròxim 1 de desembre. És a dir, encara queden uns quants mesos per posar al dia el negoci en aquest sentit. El mateix podem dir d’aquelles ubicades en un municipi que té un total inferior a deu mil habitants.

Però, què passa amb aquelles empreses que sí que compten amb dos-cents cinquanta treballadors o més? No importa si són negocis privats o es tracta d’entitats públiques: en ambdós casos el termini acaba ben aviat. Ho farà el dimarts 13 de juny.

Afortunadament, la majoria d’empreses ja han fet els esforços necessaris per a dur a terme aquesta implementació. I és que són conscients que, en cas contrari, podrien haver d’afrontar una sanció que no és precisament petita.

Avantatges d’implementar el canal de denúncies

Ara que hem mencionat les sancions, és important entendre que detectant precoçment una irregularitat també és viable evitar multes d’enorme quantia. Per això són tan útils les denúncies que es tramiten a través d’aquesta mena de canals.

Per altra part, el temor que sorgeixin conflictes -un dels principals enemics de la gestió d'equips- desapareix per complet. Això no és d’estranyar tenint en compte que, les possibles irregularitats, són denunciades a temps. D’aquesta manera els empleats treballen al màxim de les seves capacitats, factor que deriva en què augmenti la productivitat laboral. Per tant, la despesa necessària per implementar el canal de denúncies és recuperada amb el pas del temps.

Els problemes es redueixen dràsticament a les empreses, ja que clients, proveïdors i treballadors no tenen dubtes a denunciar el que veuen incorrecte sabent que no hi haurà cap mena de represàlia.

A més, les denúncies es poden tramitar sense cap dificultat. En aquest sentit, és destacable que la plataforma habilitada per les denúncies és intuïtiva a més no poder, tal com succeeix amb altres programes com el software de RH.

Tenint en compte tot el que hem comentat, factors que se sumen al final del termini que tindrà lloc un mes abans que acabi l’any 2023, no sorprèn que tantes empreses de les Balears hagin fet ja el pas oportú.