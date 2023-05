Herbolari i alimentació saludable: com viure més i millor

L'ésser humà ha buscat des d'inici dels temps la font de l'eterna joventut. Aquest tema ha inspirat desenes de pel·lícules i llibres. Però, això, òbviament no existeix. Tanmateix, sí que hi ha una manera de viure més temps i amb millor qualitat: amb una alimentació sana, la ingesta de vitamines i minerals adequats a cada edat i usant productes naturals com a coadjuvants de la medicina tradicional.

Amb els següents consells serà possible portar una vida plena, sana i, potser, molt més longeva.

Herbolari: són efectives les herbes medicinals?

L'ús d'herbes o plantes medicinals o herbolari podria ser la resposta per a molts problemes de salut. De fet, des de temps ancestrals s'han utilitzat per a calmar malalties. Ara bé, no perquè un producte sigui natural és sempre beneficiós per a la salut.

Fins i tot, una herba o planta que pot resultar beneficiosa, si no s'utilitza en el moment i en les dosis adequades pot causar un efecte advers.

Tot depèn del producte i la utilització específica que se li doni. A més, cal considerar, així mateix, la resta de medicaments o tractaments que aquesta persona tingui.

Per això és el mèdic tractant qui ha de conformar l'ús de qualsevol altre producte, encara que aquest sigui d'origen natural. La bona notícia és que hi ha herbolaris en línia amb productes naturals en càpsules, xarops i infusions amb les dosis exactes i les indicacions avalades pels organismes mèdics i científics i amb la gestió de permisos legal per a la seva venda.

En tot cas, està més que provat que productes com la camamilla té efectes antiinflamatoris i ajuda en cas d'irritacions de la pell, així com posseeix propietats calmants. Mentre que l'àrnica és calmant del dolor i la belladona ajuda a dormir millor.

Vitamines que tota persona ha de prendre

El ferro, el iode, el potassi i el magnesi són minerals que tot humà ha de consumir. Al costat d'ells estan les vitamines A, el grup o complex B, C, D, E, a més de l'Omega 3. Tots aquests són indispensables per a la bona salut. Aquests es consumeixen en els aliments, però no està de més prendre'ls com a càpsules o suplements de vendes en tota parafarmàcia en línia.

Tant les vitamines com els minerals ajuden el cos, no sols a obtenir l'energia suficient per a afrontar la rutina diària, sinó que són essencials per a diverses funcions orgàniques com la creació de cèl·lules de tota mena, coagular la sang i protegir el cervell i a altres òrgans vitals de la degradació mental progressiva.

Ara bé, avui dia es té la sort de poder accedir a una gran varietat de suplements, vitamines i minerals en el mercat, però, és fonamental consultar amb un metge de confiança, ja que si bé aquestes no suposen un risc per a la salut, entendre i fixar exactament quin és el dèficit de nutrients i les dosis requerides pot ajudar a consumir-les de forma més eficient.

Com ha de ser una alimentació saludable?

L'alimentació saludable és aquella que permet la ingesta equilibrada de calories, proteïnes, greixos, hidrats de carboni, fibres i nutrients que l'organisme necessita per a tenir energia i per a realitzar les funcions vitals.

Per això un plat de menjar ha d'estar compost per proteïnes d'origen animal, carbohidrats i vegetals. La proporció d'aquests és de 25%,50% i 25% en una dieta normal per a una persona mèdicament sana.

En els adults suposa una ingesta de calories d'entre les 1800 i 2500, excepte recomanacions mèdiques diferents. Per a il·lustrar millor, un plat de menjar per a un adult no ha d'excedir els 600 grams.

Per tant, es parla de 300 grams de pasta, arròs o patates (per exemple), 150 grams d'amanides o vegetals variats i 150 grams de carns, peixos o mariscos.

Per descomptat que les proteïnes poden ser d'origen vegetal, però el que aporten 150 grams d'un tros de carn de cap de bestiar o peix, no serà el mateix que aportin aquests 150 grams de llenties o espinacs. Per a vegetarians o vegans, el millor és consultar a un mèdic nutricionista. Es deu, així mateix, completar l'alimentació amb lactis, cereals, fruites i molta aigua fresca.