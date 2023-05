Les discoteques a Eivissa estan llestes per a l'estiu

Si pensem en Eivissa, és pràcticament impossible que no se'ns vingui al cap una bona festa. Aquest és un dels destins nocturns més importants de tot el món. I és per això que té algunes de les discoteques amb més estil, amb major diversió i que els brinden als turistes una experiència d'Eivissa inoblidable.

A Eivissa l'estiu està per començar, i s'acosta el reopening de les discoteques més sensacionals. Així que si estàs planejant un viatge i el teu principal objectiu és visitar les discoteques, et comptarem quines són les millors i et direm tot sobre les taules VIP a Eivissa per a aquest estiu en les festes més eixelebrades del món.

Què és el reopening en les discoteques a Eivissa?

Eivissa és festa, platja i diversió. És per això que la temporada d'estiu és la més rellevant per al lloc i per a les seves discoteques. Llavors, totes les discoteques d'Eivissa preparen el reopening o les festes d'obertura.

Aquestes festes d'obertura són esdeveniments gegants en els quals s'inaugura oficialment la temporada d'estiu a Eivissa. Això significa que la festa inicia en gran i és una cosa que no et pots perdre. En aquest moment totes les discoteques estan oferint festes temàtiques fins a l'alba i és tant sí com no que l'has de veure enguany.

Les millors discoteques d' Eivissa

Eivissa té moltes discoteques, i podríem dir que totes són bastant bones, però no podem negar que n'hi ha algunes que destaquen moltíssim enfront de la resta. I algunes d'elles són:

Ushuaïa

Comencem en gran amb Ushuaïa Eivissa, que és una de les discoteques amb major importància del lloc. En el passat, aquest era un dels hotels més destacats d'Eivissa, però amb el pas del temps es va començar a transformar en una discoteca que fa soroll en el món sencer.

Si ets amant de la música electrònica i dels punxa discs, aquesta és la discoteca ideal per a tu. Allí trobaràs als millors que punxaran la música que està sonant moltíssim. A més, fan mescles entre ritmes actuals amb els del passat i és una autèntica experiència.

I no sols això, perquè la discoteca té diferents espectacles que podràs presenciar durant la nit plens d'artistes increïbles i posades en escena que t'encantaran.

Aquesta discoteca està situada en Ctra. De Platja D'en Bossa, 10, 7817, Eivissa. Tingues en compte que li permet l'entrada només a persones majors de divuit anys i està oberta des de les 17.00 fins a les 23.00 hores cada dia.

Amnèsia

Quan la festa és a Eivissa, aquesta és interminable i amb moltíssima intensitat. Això és el que passa en Amnèsia Eivissa, que és una de les alternatives més interessants per a anar de festa. Aquesta discoteca et brinda una experiència única, perquè té un estil cavernós poc freqüent, i a la terrassa trobes un escenari meravellós que a l'alba és fantàstic.

Una de les coses més interessants de la discoteca és que ofereix moltes festes temàtiques. Això fa que cada nit sigui diferent i l'experiència que vives sigui també única. A més, el nom de la discoteca no és en va, perquè la passaràs tan bé que no recordaràs el que va succeir el dia anterior.

Si t'interessa anar a Amnèsia, aquesta se situa en Ctra. Eivissa A Sant Antoni, km 5, 7816, Eivissa i obre des de les 23.59 fins a les 6.00

Hi

Una discoteca que pugui demostrar l'essència d'Eivissa com a capital del món de la festa, sens dubte ha de ser Hi Eivissa. L'experiència emocionant que et brinda aquesta discoteca és única. Està especialment dissenyada per als qui estimen amb bogeria la música, i si t'agraden els shows, aquesta és la discoteca per a tu.

Per aquesta discoteca han passat grans noms de PD, que són tota una sensació. Alguns dels més interessants han estat Martin Garrix i Armin va Buuren, però t'asseguro que cadascun dels seus amfitrions és excel·lent perquè donen el millor de si.

Alguna cosa que no pots oblidar és que aquesta discoteca està oberta cada dia durant l'estiu des de les 23.30 i fins a l'alba perquè tanca les portes a les 6.00 i si vols visitar-la, es troba en Platja D'en Bossa, 7817 Eivissa.

Lio Eivissa

Lio Eivissa porta des de l'any 2011 trepitjant fort a Eivissa portant-los a tots els turistes les millors festes i vida nocturna que et pots imaginar. Una cosa interessant d'aquesta discoteca és que no sols està oberta a l'estiu, sinó que durant tot l'any està activa, així que pots anar de festa quan vulguis.

El que brinda Lio als seus clients és una experiència completa. D'una banda, tens música amb molt d'estil, però també cuina mediterrània. Com si fos poc, hi ha espectacles de cabaret, diferents actuacions durant la nit i si vols un pla menys electrònic i una miqueta més tranquil, aquesta és la teva millor opció.

La discoteca està situada en Passeig Joan Carles I, 1, 7800 Eivissa i té un horari des de les 23.00 fins a les 5.00 hores perquè visquis l'experiència Lio.

Pacha Eivissa

Per als amants del ball i la música, Pacha Eivissa té exactament el que busquen. Aquest és un lloc amb una pista de ball oberta amb un estil hippie molt particular que porta el passat al present per a gaudir de la festa com mai.

A més, la història de Pacha Eivissa és pràcticament llegendària. Va obrir les portes fa més de quaranta anys i continua sent un referent a Eivissa, perquè les festes que ofereix aquest lloc, cap altre lloc el té.

Aquí podràs ballar al ritme del house sense preocupar-te per res, ni tan sols per l'horari, perquè obre les portes a les 23.59, tanca a les 6.00 hores i se situa en Av. 8 D'Agost, 7800, Eivissa.

Privilege Eivissa

Quan diem que Eivissa té les millors discoteques del món no mentim. De fet, Privilege és la discoteca més gran de tot el món, segons el Llibre de Rècord Guinness, i és un lloc com cap altre. Té una piscina central, ofereix festes molt divertides i trenca cadascun dels límits establerts que puguis conèixer.

Aquí obtindràs les millors vistes de tota la ciutat, un ambient divertit i una festa que mai acaba. Està situada en Urbanització Sant Rafael, 7816 Eivissa i l'horari d'obertura és a les 23.59 i tanca a les 7.00, així que podràs començar el dia gaudint i veient Eivissa com mai.