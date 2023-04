El sector nàutic balear continua sent el líder en l’àmbit nacional

Les bones condicions climatològiques, històricament, han dut al sector nàutic espanyol a obtenir un gran èxit. Fins i tot a les èpoques de crisis econòmiques com la que estem vivint ara mateix, aquesta indústria continua tenint unes bones xifres.

Precisament el nombre de matriculacions d’embarcacions d’esbarjo són aquelles de les que parlarem avui. Gràcies a elles esbrinarem quina és la situació del sector nàutic en l’àmbit nacional, aprofundint sobretot en el balear. Des de fa temps, se situa al més alt del top juntament amb altres zones que descriurem més endavant.

Les Balears tornen a situar-se al lloc 1 del rànquing

Periòdicament, l’entitat coneguda com a Direcció General de la Marina Mercant dona a conèixer diverses dades. Algunes d’elles són utilitzades per l’Associació Nacional d’Empreses Nàutiques per tal d’elaborar informes de mercat. A les properes línies podràs llegir el resultat aconseguit a partir de les dades del mes de febrer que no fa gaires setmanes vam deixar enrere.

A tota Espanya, durant els mesos de gener i febrer de 2023, s’han matriculat un total de 641 embarcacions d’esbarjo. Això significa que, comparant les xifres amb les del mateix període de l’any 2022, el nombre ha experimentat un augment que s’aproxima a un percentatge de set punts.

Aquest augment és significatiu, però el de les Balears en concret és si cap millor. En el cas de les illes parlem d’un increment de més del 14%. És a dir, de les quasi vuitanta embarcacions d’esbarjo matriculades al nostre territori, hem passat a gairebé noranta.

No hi ha cap altra zona d’Espanya que tingui un percentatge tan alt. Aproximadament, 14 de les embarcacions d’esbarjo que es matriculen en l’àmbit nacional ho fan a les Illes Balears.

L’any passat el territori balear ja era el líder del sector amb un percentatge de 13 punts, però les xifres han millorat encara més. Així ho demostra un increment percentual de gairebé un punt.

Aquests és un dels referents del sector a Eivissa

Una de les principals causes d’haver obtingut unes xifres tan positives guarda relació amb la bona manera de treballar que tenen moltes de les empreses que formen part del sector nàutic a les Balears. Així ho demostra la coneguda com a Xaloc Charter Ibiza, un dels referents de la mencionada illa.

A Eivissa disposen d’un ampli catàleg que comprèn un total de 170 embarcacions. No només ens referim a llanxes, sinó també a iots, semirígides, velers, etcètera.

Convé destacar que una de les claus de l’èxit de Xaloc Charter es resumeix al fet que s’adapta perfectament a les necessitats de tota mena d’usuaris, així com als seus pressupostos. Els qui volen una embarcació acabada de sortir de fàbrica poden optar per una unitat nova, mentre que si prefereixen decantar-se per una seminova, també disposen de diversos models. Així doncs, siguin quines siguin les preferències dels usuaris, passen a ser satisfetes al cent per cent.

Tot i que abans hem parlat de compres, l’èxit d’aquesta empresa i d’altres similars es deu als serveis de lloguer de tota mena d'embarcacions. Avui dia, un dels més exitosos és el lloguer de llanxes a Eivissa. Per un preu molt raonable els usuaris poden disposar temporalment d’un model que té com a mínim 6,2 metres d’eslora i, com a màxim, un total de 45.

Des de fa 17 anys ofereixen llanxes amb patró o sense patró, així que independentment de si els usuaris tenen o no coneixements i pràctica navegant -així com la corresponent titulació nàutica-, qualsevol persona té la possibilitat de gaudir d’una experiència única.

Ara que ja sabem l’èxit que tenen els vaixells de lloguer a Eivissa i Formentera, toca continuar aprofundint en les compres del sector nàutic. A continuació abandonarem les Balears per esbrinar quines altres zones han aconseguit també un gran èxit pel que fa a les matriculacions.

Altres províncies que formen part del top 3

Certament, navegar per les Illes Balears és un plaer indescriptible i únic, però hi ha altres experiències que també són memorables en tots els sentits. Un clar exemple és el de recórrer les aigües del Mediterrani des de la península. Precisament és una acció que poden dur a terme els patrons de les embarcacions de Barcelona, la segona província espanyola amb millors xifres.

La Ciutat Comtal no està gaire lluny de les estadístiques de les Balears que acabem d'esmentar: del quasi 14% del nostre territori, els barcelonins passen a un percentatge total de 12 punts.

Els nombres són gairebé la meitat al parlar de la tercera província. Ens referim a Alacant, una zona que tanca el top 3 amb un total d’aproximadament un 7%.

Sorprèn que a aquests territoris el sector nàutic continuï experimentant pujades tot i la complicada situació econòmica que va començar fa tres anys amb la COVID-19 i que s’ha agreujat fa uns mesos degut a nombrosos aspectes.