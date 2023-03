Aquests són els avantatges d’estudiar a Espanya com a estranger

Els estrangers són conscients que, en gran manera, el seu futur serà definit per la formació que tinguin. Per sort, són nombroses les opcions que tenen a l'hora de formar-se a altres països. Precisament avui parlarem d'un dels que més els hi sol agradar. En efecte, ens referim a Espanya.

Molts estrangers ho fan cada any, incloent-hi les Illes Balears com a destí. Posteriorment, després de quedar enamorats de Mallorca, Menorca, Eivissa o fins i tot de qualsevol altre lloc del territori espanyol, no dubten a quedar-se al país indefinidament.

Sigui quin sigui l'objectiu de l'estranger en qüestió, si vol venir a estudiar a les Balears o a una altra zona d'Espanya, en primer lloc, necessita un visat. Hi ha companyies d'advocats especialitzats que ajuden als usuaris a obtenir-lo. Pots consultar tots els detalls aquí.

Certament, no és complicat aconseguir el visat d'estudiant. En disposar d'ell ja es pot accedir a Espanya i quedar-se al territori ibèric durant un any, gaudint mentrestant d'una extensa llista d'avantatges que descriurem a continuació.

Universitats i centres formatius amb un gran prestigi en l'àmbit internacional

No sorprèn que tants estrangers decideixin formar-se a Espanya. Un dels principals motius guarda relació amb el gran prestigi que tenen els centres en els quals s'imparteixen els estudis en qüestió. No només parlem d'universitats.

Un estranger que ha estudiat a Espanya obté una gran millora al seu CV. Això és degut al fet que les empreses valoren molt positivament una formació assolida a un país com aquest, sobretot si s'ha fet a una universitat molt prestigiosa.

El Curriculum vitae millora fins a tals nivells que, fins i tot, hi ha la possibilitat que l'estranger acabi trobant una bona feina a les Illes Balears o a alguna altra comunitat autònoma espanyola. Després el seu visat deixa de ser de només un any i passa a poder establir-se definitivament al nostre territori, amb tot el positiu que això comporta.

Programes acadèmics aptes per a tots els gustos

Espanya és reconeguda internacionalment com un dels països més versàtils pel que fa a la varietat de programes acadèmics. L'objectiu per part de les universitats i de la resta de centres formatius és clar: oferir a cada alumne justament aquella mena d'estudis que vol fer, sigui quin sigui el seu objectiu.

Per a un estranger no és gens difícil trobar un programa acadèmic que satisfaci al cent per cent les seves necessitats. Espanya és un paradís en aquest sentit independentment de si es volen estudiar idiomes, un màster en administració i direcció d'empreses o qualsevol altres menes de formacions.

Els espanyols acullen molt bé als estudiants estrangers

Sentir-se acollit és fonamental per un estudiant estranger. Desafortunadament, a alguns països no es dona massa la situació, ja que estem davant de societats bastant tancades en aquest sentit. Tot el contrari succeeix a Espanya.

La societat és acollidora a més no poder, podent dir el mateix d'un altre país que també es troba a la península Ibèrica. Parlem de Portugal. Ambdós països són iguals en aquest sentit, així que sigui quin sigui el lloc de procedència de l'estudiant estranger, serà rebut de la millor manera possible.

En sentir-se acollit, el seu rendiment estudiantil es veurà optimitzat al màxim, ja que el dia a dia serà molt més senzill, còmode i gratificant. Parlem tant dels estudis com de qualsevol acció quotidiana: anar a comprar, fer una visita mèdica, etcètera.

Gastronomia i clima

No només la societat espanyola és acollidora. A la llista cal afegir el clima. Tot i que depèn de l'època, generalment estem davant unes condicions climatològiques molt favorables pels estudiants.

Estrangers de Llatinoamèrica i de molts altres continents queden enamorats d'Espanya per la gran quantitat de sol i la bona temperatura fins i tot a l'hivern a certes zones com Andalusia i precisament les Balears.

Per altra part, no podem oblidar-nos de la gastronomia. La Mediterrània que tan típica és d'Espanya és una de les més saludables. A més, l'estudiant es pot anar movent per les diverses comunitats autònomes per tal de provar receptes que poc tenen a veure les unes amb les altres, demostrant així la gran varietat gastronòmica del país.

Qualitat de vida a un preu assequible

És innegable que els alumnes, a l'hora de triar un país en el qual estudiar, es fixen molt en la qualitat de vida que obtindran. El nivell, a Espanya, és bastant alt. A Europa hi ha altres països similars, però a canvi exigeixen un esforç econòmic molt més alt, sent Suïssa un clar exemple.

Afortunadament, tot i la inflació desmesurada que hi ha ara mateix a Espanya i a la resta del món, el cost de viure al país ibèric continua sent assumible per als estudiants. Aquest aspecte se suma als altres que hem esmentat per donar peu a què sigui una zona desitjada per molts estudiants d'arreu del món.