Contacte Canadà, és la millor escola per estudiar anglès al Canadà

Avui dia, aconseguir una bona feina sembla complicat a causa de les altes taxes d'atur que hi ha a tot el país, però certament no ho és pas. Amb un bon CV pots accedir a ofertes laborals molt interessants. Això sí, no només l'experiència és clau per triomfar en aquest sentit. Addicionalment, els responsables de RH de l'empresa que vols que et contracti també es fixaran en els idiomes que parles.

L'anglès és un dels més importants, però hi ha molta diferència entre aprendre'l aquí mateix o fer-ho a un país estranger. Aquesta última opció és valorada molt positivament pels membres de Recursos Humans. És per aquest motiu que, qui vol millorar enormement el seu Curriculum vitae, no dubta a aprendre idiomes travessant la frontera.

Si també és el teu cas, has de saber quina és una de les millors opcions per les quals pots decantar-te: Estudiar al Canadà. L'anglès que aprendràs a aquest país ubicat al nord dels Estats Units et permetrà formar part d'empreses que et proporcionaran un bon sou, però més enllà del purament laboral també obtindràs enormes beneficis a l'hora de viatjar pel món, fent-te entendre allà on vagis: Europa, Amèrica, Àsia, etcètera.

Gràcies a l'era digital, és suficient amb una sola recerca per a trobar moltes escoles que imparteixen classes d'idiomes com l'anglès. Això és un gran avantatge, però també es tradueix en quelcom negatiu: el fet de veure tantíssimes opcions pot ser caòtic per la majoria d'usuaris.

No et preocupis, ja que avui parlarem de la que, per diversos motius, s'ha acabat convertint en la millor opció de totes. Ens referim a Contacte Canadà. ¿Què és el que dona peu a què aquest centre estigui tan ben valorat? ¿Per què és la principal elecció d'alguns balears que volen aprendre la llengua de Shakespeare de manera òptima?

Molta experiència

El primer que destaca d'aquesta escola és que porten des del 2006 exercint la seva activitat. Estudiar angles al Canadà va passar a ser una realitat fa disset anys, període durant el qual han tractat amb un total que supera àmpliament la xifra de cinc mil alumnes.

Precisament l'experiència és un dels aspectes en els quals més es fixen els estudiants a l'hora de triar una escola. Així doncs, no sorprèn que en veure la trajectòria que tenen a Contacte Canadà no dubtin ni un moment a triar aquesta opció que, des de Vancouver, va començar a obtenir una gran popularitat fa gairebé dues dècades. Avui dia la seva fama no para de créixer en l'àmbit internacional.

Vol gratuït

Un altre factor que crida molt l'atenció dels estudiants que finalment s'acaben convertint en alumnes de Contacte Canadà és el fet que el vol pot arribar a ser gratuït.

Un dels principals problemes d'estudiar anglès a l'estranger és l'elevat cost que té el desplaçament fins allà. Tot el contrari succeeix amb aquesta escola. Per exemple, agafant un paquet de 24 setmanes sense allotjament, el vol es produeix a cost zero.

El trajecte acaba a qualsevol de les tres ciutats canadenques: Quebec, Toronto i Vancouver. Precisament a aquesta última va ser on va sorgir Contacte Canadà fa disset anys.

Experiències per a tots els gustos i necessitats

Per molt que el vol fos gratuït, aquesta escola no triomfaria internacionalment si només s'adaptés a certs tipus d'estudiants. Certament, qualsevol mena d'alumne veu les seves necessitats satisfetes, començant per aquells que volen no només estudiar, sinó també treballar. Els plans que ofereix Contacte Canadà són ideals per millorar l'anglès a la mateixa vegada que ho fa la carrera professional.

Les pràctiques empresarials formen part de Contacte Canadà, així com els campaments tant d'estiu com d'hivern. És a dir, independentment dels teus gustos i de la teva disponibilitat, no ho tindràs complicat a l'hora de trobar una opció que et satisfaci al cent per cent.

Cursos intensius de mig any amb els que milloraràs moltíssim el teu anglès

Convertir-se en una de les millors Escoles Angles Canadà no ha estat fàcil, però finalment ho ha aconseguit. ¿De quina manera? En gran manera això és fruit del molt que milloren els alumnes a l'hora de parlar l'anglès, escriure, llegir i escoltar. És el resultat d'interioritzar les 25 lliçons setmanals que s'imparteixen.

Tot el material necessari per estudiar és proporcionat per a la mateixa escola, la qual permet accedir a la connexió Wi-Fi. Els professors estan molt experimentats i donen un tracte personalitzat que s'adapta al nivell que tenen els alumnes de cada curs fet al Canadà.

Un cop acabat el curs s'obté un certificat que suposa un abans i un després per a la vida professional de l'estudiant. I és que el seu CV millora dràsticament, passant a ser objecte de desig de moltes empreses que volen incorporar a les seves plantilles un professional capaç de comunicar-se fluidament utilitzant la llengua de Shakespeare.