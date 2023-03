Una nova línia de l'EMT Palma connecta Son Roca, Son Rapinya, La Vileta i Los Amendros amb Son Espases

Aquesta setmana s'ha presentat una nova línia de bus de l'EMT Palma, la L36 Circular Son Espases. Aquesta nova línia neix d'una demanda històrica de les entitats veïnals de Son Roca i Son Rapinya que demanaven una connexió directa mitjançant transport públic fins a l'hospital de referència, l'Hospital de Son Espases, tant per a realitzar visites metges o a familiars com per a desplaçaments de treballadors i treballadors residents a aquestes barriades de Palma.

La nova línia d'autobús de l'EMT Palma es prestarà mitjançant un minibus de vuit metres. Es tracta d'un model de vehicle que forma part de la segona fase de la renovació de la flota i que disposa de 33 places i funciona mitjançant gas natural. Aquest model de vehicle ha suposat una inversió de 175.000 euros sense iva, és més silenciós i sostenible i a més és accessible, ja que incorpora una rampa d'accés.

La nova línia de bus té un total de 35 parades i una freqüència de 45 minuts. En aquest sentit, el recorregut que fa permet que moltes barriades disposin d'una connexió en transport públic fins a l'hospital d'entre 15 i 20 minuts. Així, aquesta nova línia dona servei a una població d'unes 20.000 persones que fins ara únicament disposava per a arribar a Son Espases d'un servei de transport a la demanda.

Les parades de la nova línia L36 estan situades a Son Espases Consultes Externes, Hospital PalmaPlanas, Can Valero, Can Valero-zona comercial, camí dels Reis-Estadi de Son Moix, camí dels Reis-canonge Sebastia Gili, Son Rapinya, Almendros-son Pacs, Son Rapinya-Parc de Son Muntaner, Son Rapinya-CIDE, Son Quint, Mussol, Son Xigala, Florencia, Pardo Bazán, Son Serra-la Vileta, Son Puig, Son Roqueta, Son Roca-poliesportiu, son Ximelis, parròquia de Son Roca, Son Roca, Son Roqueta, Son Puig, la Vileta, c. Vileta-Maribel, c. Vileta-Saragossa, sa Vileta-S. Peretó, camí dels Reis-Estadi Son Moix, Can Valero-zona comercial, Can Valero, Hospital Palmaplanas, Son Espases-Hospitalització, Son Espases-Hospitalització.