La flota de l'EMT incorpora els primers autobusos d'hidrogen verd i el primer bus elèctric

Arriben a Palma els primers vehicles de la marca Solaris que es posen en funcionament a Espanya i tenen l'avantatge de no generar emissions i ser més silenciosos.

S'ha incorporat en període de proves durant aquest mes el primer bus elèctric de 12 metres que permet comprovar in situ la seva adaptació a l'orografia de la ciutat.

La segona fase de la renovació de la flota de l'EMT suposa una aposta clara per combustibles zero emissions.

En aquestes primeres setmanes de març l'EMT de Palma ha incorporat a la seva flota els primers vehicles de combustible "zero emissions". Així, durant aquest mes circularà el primer prototip de bus elèctric de 12 metres en "període de proves". Aquest prototip forma part de l'adquisició de 12 vehicles elèctrics que ha realitzat l'EMT Palma i que es van adjudicar a l'empresa Irizar e-mobility per un import de 7.809.600 euros amb la previsió que a l'abril arribin a la ciutat. Els busos elèctrics han estat finançats mitjançant 2,4 milions d'euros procedents de fons Next Generation i 1.123.000 euros de la llei de Capitalitat.

El seu disseny és molt nou i aporta una gran visibilitat al conductor, més comoditat a l'usuari i aprofita a més la llum solar. Durant aquest mes aquest primer prototip podrà comprovar in situ l'orografia, els girs i la circulació per la ciutat.

D'altra banda, la flota de l'EMT Palma ha estat pionera en la incorporació dels primers autobusos zero emissions impulsats mitjançant hidrogen verd. Aquests dies han arribat els primers tres busos dels fins a cinc que s'han adquirit per un import de 4.832.135 euros i que s'han fabricat en l'empresa Solaris de la ciutat polonesa de Poznan.

Aquests autobusos tenen un disseny més amable per als usuaris, a més d'integrar nous sistemes de frenada. Es preveu que els dos autobusos d'hidrogen que falten arribin a Palma a principis d'abril. Aquests nous autobusos han estat finançats mitjançant la Llei de Capitalitat i formen part del projecte europeu Green Hydrogen Mallorca que té com a objectiu desplegar infraestructures necessàries per a construir un ecosistema d'hidrogen renovable a Mallorca, a més de contribuir als objectius mediambientals marcats pel Govern de les Illes Balears.

La Unió Europea, mitjançant el projecte Clean Hydrogen Partnership, ha compromès 10 milions d'euros en l'execució d'aquest projecte que ha rebut finançament de l'Institut per la Diversificació i l'Estalvi d'Energia (IDAE) del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic en el marc del programa Moves Projectes Singulars.