Panys a Sitges i Castelldefels: A l'avantguarda dels panys intel·ligents

Quan es parla de panys ens venen al cap, òbviament, panys i forrellats. Tothom ha necessitat alguna vegada una còpia de clau o l'ha perdut i ha hagut d'anar a un servei d'emergència per a obrir una porta que s'ha quedat tancada.

Ni parlar de ser víctima de robatoris i que els lladres s'hagin carregat el pany. No obstant això, els panys a Sitges van molt més enllà. No sols obren portes i treuen còpies de claus.

Aquests professionals compleixen massa funcions lligades a la seguretat en llars i negocis. S'encarreguen de caixes fortes, de cotxes, de sistemes d'alarma i automatització de persianes, portes i sistemes d'accés molt variats.

No obstant això, no són tècnics estàtics. Cada dia han d'aprendre sobre els nous models de panys, sistemes de tancament i s'actualitzen constantment en caixes fortes i panys de cotxes.

Una altra de les labors dels panys Castelldefels que ha cobrat molta importància en els últims anys són els panys intel·ligents i d'alta tecnologia que són en extrem difícil de rompre i moltes d'elles no requereixen clau, amb el que s'elimina el perill de perdre-les i quedar-se fora.

Què són els panys intel·ligents?

Fa temps que es diu que els panys intel·ligents són el futur de la seguretat per a portes blindades i cuirassades.

La veritat és que la domòtica avança a un ritme avassallant. La gent prefereix cada vegada més instal·lar panys intel·ligents per a protegir els seus éssers estimats i els seus béns. Les empreses de manyans s'encarreguen d'aquestes labors i creuen que la innovació és fonamental per a la seguretat.

Els panys tradicionals ja no són una barrera per als delinqüents, que fins i tot poden obrir portes blindades i cuirassades.

Els panys intel·ligents, com qualsevol pany que es preï, serveixen per a impedir el pas a persones no autoritzades a determinats espais, siguin llars o negocis.

En comparació amb els panys tradicionals, aquest tipus de panys ha avançat molt. Existeixen tipus i mètodes diferents per a obrir panys electrònics i/o intel·ligents.

Des de comandaments a distància, escàners d'empremtes dactilars o pupil·les de l'ull, teclats alfanumèrics o el propi telèfon mòbil mitjançant diverses aplicacions, serveixen per a obrir o tancar portes.

Aquest pany és molt més avançada i proporciona la mateixa protecció que un pany tradicional antibumping i més, però és considerablement més còmoda perquè no requereix una clau física.

Ara bé, hi ha panys intel·ligents manuals o mecàniques que sí que usen clau i estan els panys electrònics que també són intel·ligents, però el seu accionar no és físic sinó informatitzat.

Aquestes poden trobar-se ara en llars, empreses, magatzems i altres llocs on la seguretat és una necessitat.

Les portes de les habitacions d'hotel que s'obren amb una targeta amb codis són un exemple de panys intel·ligents i electròniques.

Aquest tipus de pany sol instal·lar-se en llocs on la seguretat ha de ser màxima. Poden ser amb portes blindades o cuirassades i en les d'accessos principals.

Però, també poden emprar-se en estudis o oficines en les quals hi hagi material molt important que tenir sota vigilància.

Tipus de panys intel·ligents

Hi ha, bàsicament, sis tipus de panys intel·ligents:

1.- Pany multipunt amb clau de seguretat

Aquest pany, encara que no és electrònica, es considera d'alta seguretat perquè posseeix dues, tres i fins a cinc mecanismes o punts individuals que s'accionen amb una clau de seguretat.

Són en extrem difícils d'obrir i per a treure còpia de la clau, es requereix un agent autoritzat per la marca del pany i el certificat de compra d'aquesta. Se solen instal·lar en portes d'alta seguretat o blindades.

Són d'acer o aliatges metàl·lics molt resistents que les fan inviolables davant les tècniques de bumping usades pels lladres.

2.- Pany multipunt amb comandament a distància o APP mòbil

Són molt semblants a les anteriors, però en lloc d'obrir-se amb claus de seguretat es poden accionar amb comandaments a distància o aplicacions mòbils en el telèfon intel·ligent.

Són una mica més cares que les de clau, però també molt més segures perquè no hi ha risc de robatori de la clau o extraviament. També es col·loquen en portes de màxima seguretat.

3.- Panys de teclat

Com el seu nom l'indica, posseeixen un teclat amb números o lletres que permeten crear codis únics d'accés.

Només els qui posseeixin la contrasenya poden obrir el pany. Eliminen per complet l'ús de clau, la qual cosa és un plus de seguretat, sobretot quan hi ha nens o ancians que poden extraviar-les.

El seu major avantatge, a més de la facilitat per als usuaris amb el codi per a obrir-la, és que posseeixen un sistema addicional de seguretat que sol bloquejar tot el mecanisme i a vegades alertar amb una alarma si algú tracta de violar-la.

4.- Panys amb comandament a distància

S'obren amb un control que s'acciona de manera remota a determinada distància de la porta.

Substitueixen la clau pel comandament i moltes vegades, poden obrir-se amb aplicacions mòbils en el telèfon.

Depenent de la marca poden tenir l'una o l'altra manera d'accionar-les o ambdues alhora.

5.- Panys amb Wifi o Bluetooth

Aquests panys electrònics es poden obrir o tancar amb internet o amb algun dispositiu que tingui Bluetooth.

Se'n diu panys invisibles perquè no solen tenir poms o res que les distingeixi de la placa davantera de la porta.

6.- Panys amb empremta dactilar o de lectura de pupil·la d'ulls

Només les empremtes dactilars que estiguin registrades per a obrir cada pany poden usar-la. També escanegen la pupil·la o les pupil·les dels ulls de les persones autoritzades.

Són les més cares i sofisticades, però és gairebé impossible entrar en els llocs custodiats per elles.

Què costa un pany electrònic?

Hi ha una gran quantitat de panys de seguretat, intel·ligents o electròniques en el mercat. Els seus preus poden agrupar-se en tres grups.

- Panys electrònics barats: els seus preus oscil·len entre els 20 euros i els 100 euros.

- Panys electrònics de gamma mitjana: tenen preus que van des dels 120 als 500 euros.

- Panys electrònics d'alta gamma: els seus preus són superiors als 500 euros i algunes aconsegueixen els 5 mil euros. Encara que aquestes últimes incorporen pantalles i altres dispositius electrònics.