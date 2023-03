Beneficis de la fisioteràpia

T'has demanat alguna vegada com millorar la teva salut i benestar en general? Si estàs buscant una manera efectiva d'alleujar el dolor, millorar la teva mobilitat o prevenir lesions, la fisioteràpia pot ser just el que necessites. Estudio Aequus és una clínica de fisioteràpia a Palma de Malllorca que compta amb un equip altament capacitat de fisioterapeutes que estan compromesos a ajudar les persones a aconseguir els seus objectius de salut i benestar.

Tractament d'afeccions

En la majoria d'ocasions, els pacients que acudeixen a Estudio Aequus ho fan a causa del dolor en certes parts del cos, com l'esquena, el coll, els genolls, les espatlles o les mans. Els fisioterapeutes treballaran amb el pacient per a identificar la causa subjacent del dolor i desenvolupar un pla de tractament personalitzat que s'adapti a les seves necessitats específiques.

Els exercicis terapèutics són una part important del tractament, ja que serveixen perquè el pacient aprengui exercicis específics que els ajudin a millorar la seva força, flexibilitat i rang de moviment. Aquests poden variar des de simples estiraments fins a exercicis més intensos que requereixen l'ús d'equips especialitzats. D'altra banda, les tècniques de massatge, estiraments i mobilitzacions articulars ajuden a reduir la tensió muscular, millorar la circulació i alleujar el dolor.

Els professionals d'Estudio Aequus treballen un ampli ventall de categories de salut corporal: Pilates, ioga, hipopressius, sòl pelvià, etc. i es tracta de l'únic centre que fa classes en 8 nivells, des de la Rehabilitació Global en Moviment, Pilates Clínic, fins al nivell Avançat, amb sinergies entre els diferents professionals, per a garantir la màxima qualitat.

En resum, acudir al centre pot ser la millor opció per a persones que busquen alleujar el dolor i millorar la seva mobilitat perquè els professionals poden treballar amb els pacients per tal de desenvolupar un pla de tractament personalitzat que s'adapti a les seves necessitats específiques i els ajudi a recuperar la seva qualitat de vida.

Prevenció de lesions

La fisioteràpia no només és útil per a tractar lesions o malalties ja existents, sinó que també pot ser una eina molt útil per a prevenir-les en primer lloc.

Els professionals d'Estudio Aequus poden dissenyar programes d'exercicis centrats a enfortir els músculs, millorar la flexibilitat i el rang de moviment i millorar la resistència cardiovascular i muscular. Aquests programes poden ser particularment útils per a persones que duguin a terme activitats físiques intenses o esports d'alt impacte, ja que poden ajudar a reduir el risc de lesions relacionades amb l'activitat física.

En conclusió, la fisioteràpia es basa en la idea que les afeccions i el dolor es poden reduir o prevenir mitjançant un entrenament funcional complet. Això s'aconsegueix mitjançant la millora de la higiene postural, el moviment de qualitat i l'educació basada en principis com la concentració, la consciència corporal, la respiració, l'elasticitat, l'equilibri i el to muscular, el control de la força central, la mobilitat articular, la precisió en el moviment, l'alineació, l'oposició, la coordinació i la resistència. A Estudio Aequus compten amb professionals multidisciplinaris experts en el coneixement del cos, les seves malalties i les necessitats del sistema musculoesquelètic, a més de tenir una àmplia experiència i recorregut que els avala sense cap mena de dubte com a centre de referència a Palma.