Claus per estalviar al supermercat en plena època inflacionista

Als darrers mesos Espanya s'ha situat al top 3 de països de la UE als quals hi ha una menor inflació, però aquesta dada és molt enganyosa. El percentatge és elevadíssim, el qual està afectant de diverses maneres. Una de les més evidents la trobem als supermercats de les Illes Balears.

Si avui dia vas a fer la compra i tens pensat gastar-te 100 euros veuràs com, en comparació amb un any enrere, el carretó de la compra està molt més buit. Bàsicament en l'actualitat els diners valen bastant menys que abans.

La situació de moltes famílies és delicada. Fins i tot algunes d'elles es veuen obligades a demanar un crèdit en línia, ja que en cas contrari no tindrien la capacitat financera de pagar la hipoteca, la compra del supermercat i algun imprevist que pugui sorgir com una avaria del cotxe.

Ara que parlem de tallers hem de dir que els preus dels serveis que ofereixen també han apujat. En definitiva, no és quelcom exclusiu dels supermercats, però tenint en compte que comprem sobretot a aquestes instal·lacions, hem decidit recopilar una sèrie de claus per estalviar en les compres de productes d'alimentació.

Si poses en pràctica els consells que donarem a continuació és innegable que la inflació continuarà passant-te una gran factura, però no pagaràs tantíssim per la cistella de la compra que s'ha encarit una barbaritat en pocs mesos.

Comprar només fruita i verdura de la temporada actual

Als darrers dies nombroses persones a Twitter han posat el crit al cel en veure el preu al qual està la síndria als supermercats. Sí, la inflació és una de les principals causes, però també ho és el fet que ara mateix no se n'està produint ni a les Balears ni a cap altre lloc del territori espanyol.

És a dir, les síndries que ara estan disponibles als supermercats venen d'altres països, alguns d'ells molt llunyans. Tenint en compte l'encariment dels combustibles, el transport necessari per portar aquesta fruita fins a les Balears encareix enormement el seu preu.

Evitar un preu per quilo absurdament alt no és gens complicat. L'únic que has de fer és comprar la fruita i la verdura que pertany a la temporada actual. Així t'asseguraràs que prové d'Espanya o de països molt propers, pel qual el preu pagat serà bastant més assequible.

Per exemple, al mes de març convé oblidar-se de la síndria i optar per la taronja, l'abocat, el plàtan i la poma. Pel que fa a les verdures, molt bones opcions són les següents: coliflors, espàrrecs, cebes i carabasses.

Aprofitar els descomptes sobretot a l'hora de comprar productes no peribles

A certs supermercats dels quals estan presents al territori balear és molt habitual trobar importants descomptes, sobretot de productes no peribles. Alguns d'ells han vist el seu preu incrementat de manera dràstica als darrers mesos, sent el millor exemple possible l'oli d'oliva.

Què fer si trobes una oferta d'oli d'oliva que et convida a comprar-ne una segona unitat a canvi que aquesta costi la meitat? Potser la lògica et porta a agafar-ne només un parell, però certament aquest producte no pararà de pujar de preu. Si creus que el continuaràs consumint, una bona idea és fer una compra ben gran i emmagatzemar els productes no peribles al teu rebost.

És probable que això t'impedeixi arribar bé a final de mes, tot i que més endavant agrairàs enormement haver fet aquest esforç. Si l'oferta és molt bona i comprèn altres productes com la tonyina i fins i tot articles que res tenen a veure amb l'alimentació, com el detergent, sempre tens l'opció de recórrer als minicrèdits en línia que poden ser de tan sols 500 euros.

Detectar ràpidament les etiquetes de descompte per caducitat pròxima

Els productes no peribles no són els únics que solen tenir descompte. De fet, també és habitual trobar-se als supermercats de les Illes Balears alguns aliments frescos que, perquè caducaran d'aquí a poc, tenen un descompte aplicat que en algunes ocasions arriba a percentatges bastant alts: 30, 40 o 50 punts, al qual s'ha d'afegir l'estalvi que es pot aconseguir amb el Carnet Jove de les Illes Balears.

Això sí, has de tenir en compte que aquests productes acostumen a volar de les zones refrigerades. Estofat de vedella, embotit, llom de porc, bistec, salmó, plats precuinats i amanides són alguns dels aliments que poden estar molt rebaixats, el qual no sorprèn valorant que el supermercat vol desfer-se d'ells com més aviat millor perquè caduquen d'aquí a poc.

Si el teu principal objectiu és millorar l'economia domèstica, aplicant els consells que hem donat obtindràs molt bons resultats. Ho notaràs quan tinguis menys dificultats per arribar a final de mes, sense necessitat de renunciar a aliments que t'agraden o que són saludables i que a causa de la inflació han vist el seu preu notablement incrementat.