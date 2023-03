Descobrint Eivissa amb vaixell sense llicència

Si estàs a la recerca d'un lloc turístic ideal on relaxar-te durant les teves vacances, on poder gaudir de platges espectaculars i paisatges naturals, d'una atractiva i animada vida nocturna i un lloc amb un ampli ventall d'opcions gastronòmiques de primer nivell, llavors Eivissa és el destí dels teus somnis, sense cap mena de dubte.

Gaudir d'un vaixell

A més a més, si el que vols provar és a tenir unes vacances memorables i diferents, la millor opció és la de llogar un vaixell a Eivissa, per tal d'explorar tot el que les aigües de l'illa et poden oferir, gaudiràs d'una estança completament diferent i memorable des del primer moment que experimentis la llibertat a bord. Per tal que sigui així, a Lizard Boat són molt conscients del tresor que és l'illa i es nota amb els serveis que ofereixen i l'experiència que rebràs amb l'àmplia varietat d'opcions que hi ha per llogar un vaixell a Sant Antoni o Eivissa.

A Lizard Boats tenen una àmplia experiència en el lloguer de tota mena d'embarcacions com iots o catamarans, fins i tot tenen la seva pròpia escola nàutica. Per això, la seva oferta és tan atractiva si vols llogar un vaixell per primera vegada. Així i tot, la seva oferta de vaixells sense llicència a Eivissa és també ampla, podent trobar embarcacions com la V2 5.0, amb una capacitat de fins a sis persones. Només hauràs de tenir en compte que la normativa permet que les embarcacions siguin conduïdes fins a un màxim de 2 milles nàutiques d'un port, marina o lloc de refugi, sempre que es realitzi durant el dia.

La comoditat i la fàcil disposició són essencials a l'hora de poder seleccionar un lloguer de vaixells sense titulació a Eivissa, i és per això que la majoria d'embarcacions estan disponibles per a la seva reserva immediata, perquè així puguis adaptar-lo a les teves necessitats del viatge. Al seu web podràs escollir l'embarcació més adequada i comprovar la disponibilitat al calendari, i reservar-la per a tot el dia o només per a migdia, tant al matí, com a la tarda.

D'altra banda, des de Lizard Boats ofereixen l'opció de disposar d'un equip de snorkel així com d'un servei de càtering i begudes per fer la teva experiència encara més inoblidable.

Descobrir Eivissa i les seves cales

A Eivissa, és possible gaudir de la llibertat que et brindarà un dels vaixells sense llicència per a visitar llocs únics com la Cala Salada, Cala Bassa i Cala Compte.

Les cales d'Eivissa ofereixen una rica biodiversitat de flora i fauna marina, com a peixos tropicals, tortugues, corals i algues. Les seves aigües cristal·lines són perfectes per a practicar snorkel, respectant sempre el patrimoni únic de l'illa, incloent-hi els camps de Posidònia Oceànica que són patrimoni de la humanitat per la UNESCO i els bancs de peixos de colors interminables.

Per tot el que l'illa té per a oferir, sempre és una gran destinació que visitar, però si vols que les teves vacances es converteixin en unes realment memorables i especials, prova l'opció de llogar un vaixell a Eivissa per tal de poder gaudir al màxim de les aigües i de les cales d'un dels llocs més atractius del món.