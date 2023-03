L'Ajuntament destinarà 1 milió d'euros a una nova edició de la campanya de vals descompte de PalmaActiva

L'Ajuntament engegarà a finals de març la quarta edició de la campanya de vals descompte de PalmaActiva, una iniciativa a la qual destinarà un milió d'euros. Suposarà la posada en circulació de 100.000 vals durant sis setmanes.

Els vals de descompte són un instrument per contribuir a l'activació de l'economia local, fomentant les compres al petit comerç. La campanya ha demostrat ser un èxit entre la ciutadania, que la coneix i la reclama. Mostra d'això és la celebració de la quarta edició en dos anys.

Novetats

Es modifica la quantia dels vals i baixa el consum mínim, que passa a ser de 16 euros, amb 10 euros de bonificació. Es redueix el nombre de vals acumulables, de manera que només es podran bescanviar tres vals a cada establiment, això són 30 euros de descompte per 48 euros de despesa. L'objectiu d'aquest canvi és beneficiar més establiments i potenciar les compres quotidianes.

Cada ciutadà més gran de setze anys disposarà d'un màxim de 9 vals per bescanviar entre els establiments adherits. Aquestes setmanes s'està fent la fase d'adhesió, de manera que durant la primera quinzena del mes que ve es donarà a conèixer el llistat d'establiments que hi participen. Des del consistori s'espera que la xifra arribi als 400. Pel que fa als epígrafs, es mantenen els mateixos de la darrera edició, que va incorporar els serveis com a estètica, tallers mecànics, fisioteràpia, etc.

L'alliberament dels vals es farà en tres períodes de repartiment amb una periodicitat quinzenal, en què es reposaran els vals en aquells establiments que els hagin exhaurit i es redistribuiran entre els que tinguin més demanda. La posada en circulació dels vals serà sempre a l'horabaixa.

Per a aquesta edició, a més, s'habilitarà una plataforma que faciliti als comerços la validació de la bonificació, alhora que permeti a la ciutadania consultar quants vals n'ha consumit i de quants en disposa.