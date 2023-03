El nivell de competència a les Illes Balears és molt elevat, tal com demostren els negocis de tota mena de sectors. Destacar per sobre de la mitja per tal d'arribar a més clients potencials no és gens fàcil, però gràcies a Internet es poden aconseguir molt bons resultats. Això sí, per a obtenir-los és essencial disposar d'un bon hosting.

L'allotjament (hosting) en el qual està la pàgina web és una clau fonamental per a l'èxit del portal digital en qüestió. Però, quin triar? La llista avui dia és immensa, pel qual no sorprèn que els autònoms i empresaris tinguin molts dubtes. Si també és el teu cas, una bona idea és la d'optar per aquell servei que més triomfa a certs continents com Llatinoamèrica.

Precisament avui parlarem d'un d'ells. Es tracta de Tecnoweb, el hosting més important de Llatinoamèrica que està present a nombrosos països. Per exemple, Tecnoweb Colombia ha crescut moltíssim durant els últims anys. Però, a què és degut?

A continuació desgranarem els principals motius que estan portant a Tecnoweb a aconseguir un èxit sense precedents, el qual acaba beneficiant als seus propis clients que saben que les seves webs s'allotgen a un hosting immillorable en tots els sentits.

La càrrega dels continguts es produeix en un parpelleig

En contractar un hosting són nombrosos els detalls en els quals convé fixar-se. De tots ells, el més rellevant és sens dubte la velocitat. Sabies que la que ofereix l'allotjament de major rellevància a Llatinoamèrica és altíssima?

En efecte, una característica positiva que ve donada principalment per la utilització de la tecnologia SSD. Quan van implementar aquests discos als seus servidors, la velocitat que ja de per si era més alta que la de la competència va augmentar significativament.

Cada vegada més el gran públic és coneixedor dels avantatges que comporta utilitzar SSD als hostings, però en el cas de Tecnoweb la situació és millor encara pel fet que són empresarials. Així doncs, el grau de confiança que s'obté amb ells és elevat a més no poder, aspecte al qual hem de sumar una gran velocitat. És per aquest motiu que, els usuaris que volen obtenir el millor rendiment possible, no tenen dubtes: la millor opció per la qual poden decantar-se és Tecnoweb.

Plans escalables

Abans hem dit que la velocitat és importantíssima, però hi ha altres aspectes que també convé tenir en compte. Un d'ells està relacionat amb l'escalabilitat. Aquest hosting de Llatinoamèrica sap que l'èxit s'aconsegueix en gran manera oferint a tota mena de clients just aquell servei o producte que necessiten. Obtenir-ho només és possible si es proporcionen plans escalables.

És el cas de Tecnoweb Argentina. ¿Sabies que ofereix diversos plans? Així és, tractant-se d'un dels més assequibles el conegut sota el nom de VPS S. Però que no t'enganyi el seu preu tan barat: això no significa que la qualitat deixi a desitjar, sinó més aviat tot el contrari. Estem davant un servei que proporciona una transferència d'1 TB, renovant-se cada mes.

Però, ¿què succeeix si gràcies a la velocitat amb la qual carreguen els continguts i a altres aspectes positius la web comença a créixer? Llavors la transferència es quedarà curta i agrairàs enormement l'escalable que arriba a ser el hosting d'aquesta empresa que tant està triomfant a Llatinoamèrica. No importa si vols duplicar la transferència passant-la a 2 TB en total o prefereixes multiplicar-la per 10: en qualsevol cas les teves necessitats quedaran satisfetes.

No és l'única característica que s'adapta demostrant una gran escalabilitat. El mateix es pot dir de l'espai en disc que va dels 40 als 300 GB, a més de la memòria RAM que tan important és als hostings, la quantitat de nuclis amb els quals compta la CPU, etcètera.

La pàgina web sempre està disponible

Arribar a tenir un nivell d'importància tan gran no ha estat gens fàcil per Tecnoweb Peru. Ho ha aconseguit de diverses maneres, resumint-se una d'elles a oferir un percentatge d'uptime que és impossible de superar. En concret parlem de 99,99 punts. És a dir, sigui quin sigui el moment del dia o de la nit en el que un usuari decideixi entrar al portal digital, no el trobarà caigut.

Això afecta directament al percentatge de rebot, el qual es veu disminuït millorant el posicionament de la pàgina web.

Servei de suport a l'altura de l'esperat

Per molt bona que fos la qualitat del servei de hosting, Tecnoweb no seria tan popular a Llatinoamèrica si oferís un servei de suport que no estigués a l'altura de les circumstàncies. Per sort estem davant de professionals molt experimentats que atenen de manera immillorable a tots els seus clients, resolent dubtes i incidències en un parpelleig.

A tot el comentat s'han de sumar uns preus assequibles, sobretot en cas d'optar per la quota anual. Així doncs, no sorprèn que Tecnoweb cada vegada sigui més exitosa a Llatinoamèrica.