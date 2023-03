La nova Bicipalma supera els 6.000 usuaris en els dos primers mesos

El nou servei és una alternativa real, segura i àgil per a efectuar desplaçaments a Palma i la previsió és que arribi a 20 nous barris en els pròxims mesos.

La flota de Bicipalma està formada per 930 bicicletes noves, 270 elèctriques i 660 mecàniques.

Aquests dies es compleixen dos mesos des que es va posar en marxa el nou sistema de Bicipalma, que compta amb 930 noves bicicletes, tant elèctriques com mecàniques, nous ancoratges, un nou sistema de programari i un sistema d'alta mitjançant una App i amb estacions que es van sumant barri a barri i que en els pròxims mesos arribaran a 20 barris de Palma que fins ara no disposaven d'aquest servei de bicicleta pública, alguns d'ells més enllà de la via de Cintura.

En concret, des del passat 16 de gener, quan el servei es va posar a la disposició de tota la ciutadania, les altes s'han multiplicat fins a arribar aquestes setmanes a aconseguir la xifra de 6.340 persones. Així mateix, s'ha batut també en rècord de desplaçaments efectuats en un mateix dia. Així, si a principis de gener es realitzaven uns 400 desplaçaments diaris amb bicicletes de Bicipalma, aquestes últimes setmanes aquesta xifra ha arribat als 1.446 desplaçaments diaris.

Per a donar-se d'alta en Bicipalma cal estar empadronat i emplenar un formulari amb les dades personals en la web https://www.bicipalma.com. Posteriorment, l'usuari rep un correu electrònic amb un PIN que ja permet activar l'alta a través de l'APP i començar a rodar amb la nova Bicipalma.

La nova Bicipalma ja s'ha implantat en fins a 51 estacions, una xifra que suposa haver arribat ja a més de 14 nous punts des que es va implantar el nou sistema. La previsió és continuar estenent aquest servei per a poder arribar durant aquesta primavera a les 85 estacions que s'han planificat i que fan possible que aquest servei arribi a nous barris.