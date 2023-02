Advocats experts en divorcis i separacions a Mallorca

Quan es produeix un divorci o una separació, sempre és important comptar amb professionals experts en aquest terreny amb la finalitat de tenir totes les garanties i a més, arribar als millors acords per a totes dues parts.

Una separació o un divorci no són precisament plats de bon gust per a ningú, si bé és cert, en moltes ocasions, són la millor opció per a evitar problemes majors, una vegada que la parella ja no funciona com degués. En el moment que es donen aquest tipus de situacions, la millor opció és acudir a experts professionals en el sector, per a comptar amb totes les garanties. En aquest sentit, un dels millors bufets és CA Advocats divorcis Mallorca, es tracta d'advocats experts a Palma en aquesta mena de casos, que ofereixen un servei personalitzat i assessorament en tot moment.

Aquest despatx d'advocats és, avui dia, tot un referent dins d'aquest sector, sabent que són líders en divorcis i separacions, amb un gran percentatge d'èxit en la gran majoria dels casos que porten. Disposen dels millors advocats de divorcis a Mallorca, amb molts anys d'experiència i perfectament qualificats per a encarregar-se d'aquesta mena de situacions, oferint en tot moment transparència als clients i confiança.

Quines són les diferències entre una separació i un divorci?

Encara que molts creuen que és el mateix, la veritat és que existeixen diverses diferències entre una separació i un divorci. El primer que cal dir sobre aquest tema és que la separació és aquella situació en la qual els cònjuges deixen de conviure, la qual cosa comporta a diverses conseqüències com ara patrimonials o fins i tot en la vida personal, ja que les dues parts no poden casar-se de nou.

En el cas del divorci, aquest dissol per complet el vincle matrimonial, per la qual cosa els cònjuges sí que podran casar-se amb altres persones. Cal tenir en compte que a Espanya, existeixen tres tipus de divorci: el de mutu acord, el contenciós i l'express. En què consisteix cadascun d'ells?

Divorci de mutu acord

Tal com el seu nom indica, es tracta d'un procediment a través del qual, les dues parts decideixen divorciar-se d'una manera amigable i arribant a acords. Sens dubte, es tracta d'un procés molt ràpid i senzill i sempre sol ser el més recomanable. En aquest sentit, per a dur-lo a terme, cal presentar una demanda i acompanyar-la d'un conveni regulador en el qual els cònjuges han de ratificar la seva voluntat de divorciar-se. Aquest conveni és essencial, ja que serà el document en el qual s'estableixin els acords i pactes als quals s'han arribat, com és el cas de les pensions, la guàrdia i custòdia dels fills, l'ús del domicili familiar o el règim de visites, entre altres coses.

Divorci contenciós

En aquest cas, no hi ha acords entre les dues parts i la demanda de divorci la presenta un sol cònjuge sense consentiment de l'altre, per tant, no hi ha en aquest procediment un conveni regulador. En aquests divorcis, a més, no cal al·legar cap casa per a iniciar el procés, sent l'únic requisit que el matrimoni tingui més de tres mesos. Aquest termini no serà necessari complir-lo en el cas que es demostri que existeix risc per la vida, la llibertat, la integritat moral o la integritat física d'un dels cònjuges.

Per descomptat, es tracta d'un procediment molt més llarg i complex, al mateix temps que costós, sense oblidar esmentar que també és molt més dolorós.

Divorci exprés

Tal com el seu nom indica, és un tipus de divorci molt ràpid i també és el més econòmic. És un procés similar al de mutu acord, ja que en aquest cas totes dues parts tenen clar posar en marxa el procediment. En qualsevol cas, cal tenir en compte una sèrie de requisits. Així, per a un divorci exprés, a més que els cònjuges han d'estar d'acord i signar el conveni regulat, han de portar, almenys, tres mesos casats. Així mateix, almenys un ha de ser resident espanyol i no tenir fills menors d'edat a càrrec seu o que estiguin incapacitats legalment.