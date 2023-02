Descobreix l'excel·lent qualitat del pernil de 'Jabugo' i Huelva

El pernil ibèric és pilar fonamental de la gastronomia espanyola i la seva reputació ve des de temps remots, pel seu exquisit sabor i la rigorositat amb la qual és elaborat.

La denominació d'origen protegit d'aquest producte té una història curiosa, ja que al principi era pernil de Huelva, però des del 2017 es va canviar a pernil de jabugo, que era com li deia tothom des del principi.

Com triar el pernil de jabugo ?

El pernil de jabugo produït per la família Alba Romero és un dels més reconeguts, per la seva màxima qualitat. El sabor d'aquests pernils no és casualitat, és producte d'una criança ancestral que ha passat de generació en generació.

Els porcs són criats en llibertat, alimentats amb pastura natural i glans, posteriorment són tractats de manera específica per a obtenir aquestes potes de pernil tan delicioses.

La producció de la família Alba Romero inclou la Selecció La Saucera, es tracta de pernils provinents de les potes posteriors dels porcs. Per a això, un grup d'experts selecciona els més aptes per a conformar aquesta selecció, després són salats i eixugats en condicions gelosament cuidades, de manera que s'assoleix aquest sabor inigualable que caracteritza el pernil de jabugo.

El pes mínim per a complir amb la norma és de 6 quilograms, les peces que no arriben a aquest pes o que no compleixen una altra de les característiques necessàries són els anomenats fora de norma.

Què són les taujanes pota negra?

La taujana pota negra és la pota davantera del pernil. Per a entrar en norma, la paleta ha de pesar almenys 4 quilograms. La paleta té algunes característiques diferents de la pota de pernil jabugo, però el seu sabor és exquisit, delicat i extraordinari.

Per descomptat, a l'ésser del mateix animal la taujana pota negra també rep una criança exemplar i un procés de curat d'excel·lent qualitat que pren menys temps que la pota.

Les rodanxes de pernil provinents de la taujana pota negra són més primes, a causa de la forma menys arrodonida de la peça, la seva proporció de greix i os ronda el 60%.

El procés productiu de la família Alba Romero és artesanal, ja que es vol mantenir la cura rigorosa a totes les etapes del procés. Per això, la qualitat de les espatlles és molt alta i són molt apreciades en l'àmbit gastronòmic.

Com es crien els porcs?

El primer que cal tenir perquè el resultat sigui un pernil d'excel·lent qualitat és un porc ibèric de raça pura. La família Alba Romero només usa aquests.

La criança del porc és molt important, perquè arribi al desenvolupament adequat i cada peça aconsegueixi el pes mínim que s'ha establert. Però no sols això, el tipus de criança té repercussió en la qualitat del pernil de jabugo, en el seu sabor i textura.

Les deveses són extensions de terreny àmplies que són destinades als porcs, aquests poden moure's amb llibertat en aquests predis i aquest exercici és fonamental per a obtenir les característiques que busquen els productors.

El clima és un dels principals ingredients per a aconseguir la qualitat d'aquests porcs, a més, és la raó per la qual només en Jabugo es pot produir un pernil amb aquestes característiques. El clima proporciona uns cicles de temperatures que crien els porcs de manera òptima, per a assolir els resultats esperats.

L'alimentació és molt coneguda, els porcs reben glans de varietats acuradament seleccionades i a més reben una pastura de primera qualitat que els aporta altres nutrients. Això aconsegueix un desenvolupament òptim, que aconsegueix l'animal perfecte per a la producció d'aquest pernil de fama mundial.

Un altre factor determinant per a la qualitat de la producció és la selecció. Els experts encarregats d'aquesta tasca tenen una labor molt important i ells la realitzen de manera impecable.

Característiques dels pernils de Jabugo

Els pernils de jabugo es diferencien d'uns altres, que tenen altres denominacions d'origen, a causa d'aquestes característiques:

- La complexió dels porcs, la qual s'aconsegueix amb l'alimentació acurada que reben dels criadors i l'exercici físic que s'assembla a la d'un porc salvatge.

- El sabor del pernil de jabugo és molt més delicat que els altres pernils ibèrics, allunyant-se dels saldos i amb una exquisidesa que deixa a tots encantats.

- Les potes de pernil tenen una forma més allargada i es tallen en forma de "V". El mateix succeeix amb les paletes, la forma varia, i per això són fàcilment diferenciables.

- L'aparença exterior és allisada i neta, la qual cosa és producte d'un conjunt de factors que fan aquest producte molt especial.

Quina és la història de la denominació d'origen protegit (DOP) del pernil de Jabugo ?

El pernil de jabugo tenia una enorme fama mundial, molt abans de l'obtenció de la seva denominació d'origen, això a causa de les característiques especials de la seva criança i producció.

Hi ha registres de fa diversos segles que donen compte de la producció de pernils en la zona i de la importància del microclima de Jabugo per a l'obtenció de la qualitat característica.

A causa d'això, es va sol·licitar la denominació d'origen protegida (DOP), quan es va establir el procediment per a tal fi. No obstant això, es va sol·licitar com a "Pernil de Huelva", la qual cosa contrastava amb la manera en què era popularment conegut aquest producte "Pernil de Jabugo".

És per això que, després de dècades d'haver obtingut la denominació d'origen protegit, es va sol·licitar un va canviar, el qual va ser aprovat l'any 2017. D'aquesta manera, en l'actualitat, el nom és "Pernil de Jabugo".

Com comprar pernils de Jabugo ?

En l'actualitat, els pernils de Jabugo es poden adquirir de manera en línia, per a rebre'ls en la comoditat de la llar amb tota la seva qualitat, prestigi i tradició.

El pernil de Jabugo o la taujana pota negra són productes indispensables en la gastronomia espanyola, és per això que són molt benvolguts per cuiners, gastrònoms i comensals de tot el món.