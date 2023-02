Les places dels barris de Palma es posen a punt

Durant aquest trimestre estan en marxa a Palma diferents obres de millora integral de places situades a diferents barris amb un mateix objectiu: crear espais més amables que siguin un punt de trobada per als veïns i veïnes.

Aquestes obres de millora amb les quals s'atenen demandes veïnals històriques estan en marxa a punts com la plaça de Sant Cosme; al barri de Son Cotoner; la plaça de Sant Jordi, la plaça Rosa Bueno, al Rafal Nou; la plaça Serralta, a Camp d'en Serralta i també en un punt neuràlgic de la ciutat plaça d'Espanya.

A més ja han conclòs les obres de la plaça Pau Casals, en Santa Catalina, que es van estrenar amb un concert i un mercat ambulant el passat 17 de febrer després d'una remodelació del paviment i diferents elements del mobiliari urbà.

A la plaça de Sant Cosme, a Son Cotoner, s'està executant una inversió de 753.590 euros per a instal·lar un paviment de plataforma única, crear nous espais verds i instal·lar nova il·luminació. Un conjunt de millores que permeten que en aquest espai, i en dos trams del carrer Ocells, es guanyi espai per al vianant.

Al poble de Sant Jordi, l'àrea de Model de Ciutat té en marxa unes obres que suposen una inversió de 450.852 euros per a transformar la plaça en un espai diàfan per a celebrar esdeveniments i fires amb un entorn més segur i amable. La previsió és que l'obra estigui finalitzada a la primavera.

Al barri de Rafal Nou l'àrea d'Infraestructures duu a terme una renovació d'elements com les pistes de petanca, les taules de ping-pong i s'instal·len nous jocs biosaludables i es duen a terme una sèrie de millores de jardineria, amb la sembra de plantes arbustives i millores de tancaments i altres elements.

Així mateix, a la plaça Serralta, en el barri de Camp d'en Serralta, estan en marxa les obres perquè aquesta plaça guanyi metres d'amplitud a través de la remodelació dels vials de l'entorn, que seran per als vianants. A més s'esbuquen les graderies existents per a crear un espai diàfan. En total, s'inverteixen 150.000 perquè aquest espai estigui totalment renovat per primavera. D'altra banda, a un punt neuràlgic de la ciutat com és la plaça d'Espanya, ja s'ha iniciat les obres de remodelació integral que duraran dotze mesos i permetran renovar uns 9000 metres quadrats de paviment, a més de posar al dia les canalitzacions de tot aquest entorn que tenen vuitanta anys d'antiguitat. En total s'invertiran 2,5 milions d'euros per a posar al dia la plaça d'Espanya.