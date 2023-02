Vaporejar i la crisi mediambiental: Quines accions salvaran a la indústria en auge de l'escrutini ambientalista?

Segons estadístiques exposades per nombroses organitzacions ambientalistes, el desaprofitament de productes de tabac, específicament burilles de cigarret, és un dels tipus més comuns de desaprofitament generat per humans que pot trobar-se en el Medi Ambient.

I ara al·leguen, que gràcies a la indústria del vaporeig existeix una nova amenaça per al nostre planeta: el desaprofitament de vaporejadors.

De quin tipus de desaprofitament parlem quan es tracta de vaporejadors ?

El desaprofitament de vaporejadors inclou tots els residus associats amb aquests, com els vaporejadors recarregables i d'un sol ús, els cartutxos, les ampolles de e-líquid, els residus dels e-líquids, l'embalatge i les bateries dels vaporejadors.

Aquestes deixalles són especialment perjudicials per al Medi Ambient, ja que combinen tres tipus de desaprofitaments: desaprofitaments de plàstic, desaprofitaments de substàncies tòxiques i desaprofitaments electrònics (e-waste).

Però, amb l'altíssima demanda que estan tenint tots els tipus de cigarrets electrònics al voltant del món, quina serà la solució més viable perquè la indústria no es vegi afectada per les exigències d'un consumidor cada dia més preocupat per la salut del planeta que habita?

Vegem a quins reptes s'enfronta la indústria, i com planeja solucionar-los...

Deixalles tòxiques



Els vaporejadors són un desaprofitament tòxic a causa dels metalls pesants en el dispositiu i la nicotina en l'e-líquid. La mateixa nicotina pot ser altament tòxica quan es consumeix en grans quantitats, i pot contaminar sòls i fonts d'aigua, i amb això cultius, els animals que s'alimenten d'aquests ecosistemes i també als humans. Sobre el contingut de nicotina dels e-líquids es fa referència amb més detall en aquest article de Vapori.es.

Deixalles plàstiques

Els vaporejadors generen desaprofitaments de plàstic. El cos del dispositiu i els components del cartutx estan fets de plàstic. Aquest material és un problema ambiental, ja que no es degrada com ho fan els materials orgànics, i pot trigar fins a centenars d'anys a descompondre's.

Deixalles electròniques

Finalment, els vaporejadors són desaprofitaments electrònics, perquè contenen bateries d'ions de liti i un element de calefacció. Tots dos poden causar accidents i explosions durant la recollida i processament de deixalles, per la qual cosa han de manejar-se amb cura i no eliminar-se en les escombraries regulars.

Solucions emergents davant la demanda de vaporejadors al voltant del món

En països com el Regne Unit, la popularitat dels vaporejadors d'un sol ús ha augmentat significativament en els últims anys, amb molts usuaris inicials utilitzant-los com una manera d'abandonar el tabac o com una opció potencialment menys perjudicial per a consumir nicotina. No obstant això, encara no existeix un sistema de reciclatge a gran escala per aquests i és difícil reciclar-los en un centre de residus local, fins i tot amb la provisió de reciclatge de bateries.

Així i tot, alguns fabricants ja estan pensant en el reciclatge des del disseny dels vaporejadors d'un sol ús a fi de reduir el seu impacte mediambiental, i així ens queda patent amb el QBAR de la companyia Riot E-Liquid: El lloc web de QBAR té un vídeo que mostra com reciclar un vaporejador d'un sol ús de manera segura.

Segons els experts consultats, no existeix una operació comercial a gran escala per a reciclar els vaporejadors d'un sol ús, però s'espera que dues petites plantes de reciclatge de bateries d'ions de liti entrin en funcionament al Regne Unit en 2023 i 2024, desenvolupades per Glencore i Veolia.

Encara que els detallistes que venen bateries estan obligats a proporcionar un recollit gratuït de bateries portàtils inservibles, sota la "Responsabilitat del Productor Estès", encara no és clar si això s'estendrà a productes que contenen bateries com aquests productes.

Algunes empreses de vaporejadors fins i tot han demanat als consumidors que els retornin els seus dispositius usats, però la falta de recicladors disponibles és un problema.

És hora que ens posem a la feina per a protegir el Medi Ambient dels danys causats pel desaprofitament de vaporejadors. Hem d'educar-nos i prendre mesures conscients per a minimitzar el seu impacte i preservar el planeta per a les generacions futures.