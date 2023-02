Articles i serveis amb els quals cuidar de la teva salut en el dia a dia

El mercat sanitari no està compost exclusivament pels centres assistencials als quals acudim a fi de resoldre algun tipus de malaltia. Si bé és cert que aquestes clíniques juguen un paper transcendental en el benestar personal, aquest sector resulta molt més ampli. Conèixer tots aquells recursos que ens poden ser d'utilitat per a forjar una rutina fonamentada en la cura tant físic com psicològic és crucial; així com acudir als millors professionals en circumstàncies especials que requereixen un servei del més alt nivell.

Salut física, tractaments per a eliminar dolors

Si sents algun tipus de dolor en el dia a dia, sabràs bé el complicat que és desenvolupar la quotidianitat amb normalitat. Assumir aquestes molèsties no és viable, ja que no triguen a repercutir també en el psicològic. D'aquí ve que acudir a un centre quiropràctic Girona tendeixi a ser prioritari.

En els centres de quiropràctica podem rebre una infinitat de massatges per les contractures per a plantar cara a aquesta mena d'afeccions. Uns tractaments de contacte directe amb el cos que, jugant amb el sistema nerviós, ens faran recuperar aquesta sensació de pau que mereixem.

Aquesta disciplina busca corregir la subluxació vertebral, la qual cosa optimitza la capacitat de recuperació del mateix cos. Una manera eficaç d'evitar que els dolors de coll, esquena, espatlles i altres zones sensibles continuïn condicionant el benestar que sentim diàriament.

Digues adeu a la calvície d'una vegada per sempre

És important que la cura estètica formi part de la teva quotidianitat, ja que d'això dependrà el nivell d'autoestima que t'embolica diàriament. En aquest ordre d'idees, els tractaments capil·lars estètics gaudeixen d'una especial rellevància; capaços d'erradicar la calvície d'una vegada per sempre.

Si l'alopècia ja ha fet mossa en la teva bellesa i cerques una solució radical, la cirurgia capil·lar mitjançant la tècnica VA SER és l'opció més destacada. Un servei que consisteix a extreure unitats fol·liculars sanes del mateix pacient per a empeltar-les en les àrees despoblades; retornant així la cabellera a l'individu.

No obstant això, aquesta no és l'única forma que tenim de barallar contra aquest problema tan significatiu de l'estètica. El PRP és un procediment que incentiva al creixement del cabell mitjançant el tractament de la sang del pacient. Una cosa clau per als qui encara no han perdut del tot el seu pèl.

Munta la teva zona d'exercicis a casa



És evident que l'exercici és un element central en la salut de qualsevol persona, havent de forjar una dinàmica activa com més aviat millor. Com que molta gent és reticent a anar al gimnàs (encara pagant les quotes mensuals), muntar una zona per a fitness a casa amb un tatami puzle és molt més encertat.

Aquestes petites peces s'uneixen entre si perquè habilitis una habitació que tens en desús a manera de gimnàs. Allà, podràs realitzar tota classe d'exercicis, bé siguin aeròbics o de pesos. Tot això amb la comoditat que atorga tenir una superfície embuatada.

Així doncs, en lloc d'abonar un pagament cada mes per un espai que no uses tot el que deuries, és millor fer una única inversió per a crear la teva pròpia zona esportiva. En conseqüència, et serà molt més senzill mantenir aquesta dinàmica tan favorable per a la salut física i mental.

Serveis per a quan estàs esperant un bebè



Quan es rep la notícia d'un embaràs, tot és alegria i expectació. Davant tals sentiments tan bells, han sorgit clíniques especialitzades a brindar el servei d'ecografia 4D Barcelona: un avanç substancial perquè els pares coneguin al bebè abans fins i tot del seu naixement.

Aquestes imatges estan lluny de ser aquelles borroses i sense color que ens venen al cap quan pensem en ecografia. Són fotos en alta definició que, amb la màxima nitidesa, ens ensenyen al petit dins de la panxa de la mare. Una primera presa de contacte d'allò més bella.

Així mateix, aquestes ecografies analitzen al detall el seu estat de salut per a indicar-nos com es troba el bebè en cadascuna de les fases de la gestació. Un alleujament significatiu que ens servirà per a saber que tot s'està desenvolupant segons el que es preveu.