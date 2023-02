L'Ajuntament inverteix 31,4 milions d'euros en el pla de barris

Durant l'any 2022 l'Ajuntament de Palma, a través de l'àrea d'Infraestructures i Accessibilitat, ha realitzat tot un conjunt de millores de l'espai urbà que han consistit a renovar parcs, carrers i places, actualitzar espais emblemàtics com el parc de la Mar o executar millores en voreres, asfalt, il·luminació i mobiliari urbà o patis de col·legis de Palma.

La inversió que s'ha executat enguany puja a 31 milions d'euros i ha permès donar resposta a demandes històriques de diferents entitats veïnals de Palma que van traslladant a través dels Districtes i es prioritzen mitjançant diferents contractes i serveis de l'àrea d'Infraestructures i Accessibilitat.

En concret, s'han iniciat grans projectes de millora i reurbanització a carrers com Rafel Rodríguez Méndez, el projecte de Son Dameto Verd, la plaça Pau Casals a Santa Catalina, la plaça de Sant Cosme a Son Cotoner, el carrer General Ricardo Ortega, el carrer Costa i Llobera o espais emblemàtics de la ciutat com el parc de la Mar en al qual s'està renovant tant el paviment com baranes, jardineria i altres elements d'aquest espai.

Pel que fa a voravies només l'any passat es van renovar un total de 119.042 metres quadrats que han permès que les voreres de punts com Francesc Martí Mora, Sant Joan de Deu, Uetam, Pascual Ribot i molts altres siguin més amples i accessibles.

En aquesta mateixa línia, s'han renovat fins a 116.670 metres quadrats d'asfalt en punts com Jacint Verdaguer, Salvador Dalí, Aragó, o Balmes.

Un aspecte nou ha estat l'execució del pla de patis que permès renovar els jocs infantils situats a molts col·legis de Palma. Així mateix, s’ha continuat amb la millora de les instal·lacions esportives amb elements per a practicar calistènia o la renovació de jocs biosaludables als parcs i s'han renovat elements com els bancs o s'han instal·lat noves fonts accessibles.

A més d’aquestes actuacions el pla de barris inclou la plantació d'arbres, tant a través de les contractes com les que s’han de la mà de veïns a carrers, places i zones verdes de la ciutat i que han contribuït a que Palma sigui una ciutat més verda.