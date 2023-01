CANTILLON: El bastió lambic de Brussel·les

No sempre les cerveses han estat tal com les coneixem avui dia. Els descobriments científics i tecnològics del segle XIX, especialment els relacionats amb els llevats, van canviar completament la metodologia cervesera.

Les cerveses contemporànies són fruit d'un procés de producció en el qual tot està sota un control estricte i en el qual l'atzar ha perdut el seu protagonisme. Totes les cerveses? No! Les Lambic es continuen elaborant mitjançant el mètode ancestral de la fermentació espontània.

Actualment, les Lambic gaudeixen d'un gran prestigi entre els aficionats cervesers més exigents de tot el món, però no ha estat sempre així. El segle XX va estar a punt de ser testimoni de la seva desaparició, però gràcies a la perseverança d'alguns productors el segle XXI està vivint el renaixement i expansió d'un estil al qual li augurem un llarg futur.

Entre els protagonistes d'aquest canvi de rumb mereix una especial atenció la cerveseria Cantillon. Fundada en 1900, situada a Brussel·les i dirigida en l'actualitat per Jean van Roy. Cantillon continua elaborant Lambics tradicionals però ara amb l'afegit d'utilitzar ingredients orgànics.

La seva producció aconsegueix a penes els 3.000 hectolitres la meitat dels quals destinats a l'elaboració de gueuze (mescla de Lambics d'1, 2 i 3 anys) i la resta a les Lambic afruitades, entre les quals destaquen la de guindes (Kriek), la de gerd (Rosé de Gambrinus) o la d'albercoc (Fou'*foune), totes elles xampanyitzades en ampolla.

Però Cantillon no és únicament una cerveseria, ja que també funciona com a museu de la Gueuze des de 1978 i organitza importants esdeveniments a escala nacional i internacional amb l'objectiu de promocionar un estil de cervesa que mereix tenir garantida la seva supervivència com a patrimoni de la humanitat.

Encara que els mercats principals de Cantillon continuen sent els EUA i Itàlia en nombrosos països han aparegut locals en els quals els seus productes tenen una presència destacada en la secció de Lambics al costat de les cerveses de 3 Fonteinen, De Cam, Tilquin o Boon, solament per citar alguns exemples.

A Espanya uns dels llocs en què les Lambics tenen un protagonisme particularment destacat és Lambicus que, tant en el seu bar com sobretot a la seva botiga, tots dos a Barcelona, ofereix als seus clients una selecció amb al voltant de 350 referències i en les quals Cantillon ocupa, com no podia ser d'una altra manera, un lloc destacat. A més posen a la disposició de tots els aficionats de la península el seu catàleg complet a través de la seva botiga en línia, BelgasOnline (www.belgasonline.com).