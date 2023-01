PalmaActiva organitza el Mes de l'Ocupació, en el qual s'oferiran 1.262 llocs de feina

PalmaActiva organitzarà el Mes de l'Ocupació, una iniciativa que tindrà lloc a la seu de PalmaActiva (al carrer del Socors, 22) entre els dies 3 de febrer i 7 de març. Quatre setmanes en les quals s'oferiran un total de 1.262 llocs de feina.

L'esdeveniment, al qual participaran 37 empreses, suposarà una plataforma directa per posar en contacte a responsables de Recursos Humans d'empreses que cerquen personal amb persones que es troben en recerca activa de feina.

Les entrevistes estaran agrupades en divuit jornades dividides en quatre setmanes, un temps en el qual els participants podran fer diverses entrevistes de treball, prèvia inscripció, un requisit obligatori atès que l'aforament és limitat.

Enguany s'aposta per un format nou, diferent del dels darrers anys, per tal d'adequar-se a les necessitats del mercat laboral. Aquesta iniciativa es perllonga durant quatre setmanes, oferint als candidats la possibilitat de fer més entrevistes, en lloc d'aglutinar-ho tot en una mateixa jornada. Es reprèn, a més, la presencialitat, després que l'any passat, per mor de les restriccions sanitàries de la pandèmia de la COVID-19, s'hagués de fer en format digital.

Cada empresa que participi té com a mínim 10 llocs de feina per cobrir durant el 2023, aquests no poden ser ofertes d'autònoms, Empreses de Treball Temporal ni borses de feina. Les empreses estaran obligades a fer entrevista a totes les persones que s'inscriguin. I és que l'objectiu principal és impulsar el mercat de treball a Palma, és per això que s’afavorirà el contacte entre les empreses que necessiten incorporar personal i les persones que cerquen feina.

Totes aquelles persones interessades a participar-hi es poden inscriure des de dilluns 23 de gener. A la pàgina web de PalmaActiva podran trobar tots els detalls, així com els calendaris d'entrevistes i els llocs de feina que s'ofereixen.

El fet de celebrar aquestes jornades a les instal·lacions de PalmaActiva servirà, alhora, per donar a conèixer els serveis de formació i emprenedoria que s'ofereixen des de l'Ajuntament de Palma. Val a dir que PalmaActiva, com a agència de col·locació local, també ofereix un servei d'ajuda per preparar el currículum i d'orientació laboral, en el qual es donen consells sobre com fer front a una entrevista de feina.