Avancen a bon ritme les obres del passeig Marítim de Palma

En aquests moments s'està executant la fase 0 de l'actuació, que té un àmbit d'actuació de 3,5 quilòmetres i es remodelaran 183.670 m².

El pressupost d'execució ronda els 38 milions d'euros, sense IVA, i les obres tindran una durada prevista de vint mesos.

Les obres del Passeig Marítim de Palma avancen a bon ritme d'ençà que començaren, el passat 18 de novembre. Actualment, es troben en fase de preparació, un temps en el qual s'executaran les actuacions prèvies necessàries per iniciar les obres, com són els accessos a guals, remoció d'algunes vorades, senyalització i col·locació de barreres, així com el trasllat provisional d'aturades de bus i semàfors. Les obres consten de tres fases més i el seu àmbit d'actuació és de 3,5 quilòmetres, que suposaran la remodelació de 183.670 m².

Un passeig de vianants

El projecte del passeig Marítim es defineix com "un passeig per al vianant". Així, es passarà d'un 29,5% d'espai per als vianants a un 39,7%. Les voreres de la zona més allunyada del mar, que ara tenen una amplada d'entre 2 metres i mig a 5 metres, passaran a ser 5 a 10 metres. D'aquesta manera, es garanteix la compatibilitat d'usos com ara terrasses, zones verdes, aparcament, parades de bus, contenidors, etc. sense interferir al vianant.

La proposta resultant és un passeig amb dos carrils per sentit. Cal recordar que, fa més de dos anys, es va reduir un carril de circulació i ja estan operatius els dos carrils de circulació del projecte. El transport públic també pateix canvis: es mantenen les línies i les parades millorant les condicions d'espai i d'espera amb marquesines noves. El carril bici doblarà la presència al passeig i s'instal·laran quatre estacions de Bicipalma.

Un passeig verd.

El projecte triplica el nombre d'arbres i duplica el de palmeres i superfície de parterres. Així comptarà amb 1.820 arbres nous, 512 palmeres, 69 exemplars trasplantats i 20 espècies noves.

S'afegeix la integració del mobiliari accessible, àrees de jocs infantils, contenidors i altres serveis i infraestructures.

Bosses d'aparcament.

A partir de la setmana que ve s'efectuarà una retirada gradual de les places d'aparcament. APB obrirà al públic l'estacionament del moll de Golondrinas, amb capacitat per a 80 vehicles. A tot això se sumen els dos solars que Cort habilitarà com a aparcaments dissuasius temporals amb una capacitat que podria arribar fins a uns 950 vehicles si fos necessari.

Un primer solar es troba al carrer de Federico García Lorca i l'altre al costat CLH. Aquest estarà operatiu el primer trimestre del 2023 i connectarà amb la línia 1 de l'EMT, que en reforçarà la freqüència.