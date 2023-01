La nova Bicipalma comença a rodar

El passat 29 de desembre l'Ajuntament de Palma, a través de la Societat Municipal d’Aparcaments i Projectes (SMAP SA) va posar en marxa la primera fase de la nova Bicipalma, un sistema de bicicleta pública que renova per complet la Bicipalma anterior, tant les bicicletes, com els ancoratges i tot el sistema operatiu.

Aquest projecte, que ha suposat una inversió de 2.991.220 euros i ha rebut finançament a través dels fons de la Unió Europea Next Generation, permet triplicar a Palma tant el nombre de bicis com el nombre d'estacions i que la bicicleta pública arribi a 20 barris més de la ciutat i estigui present més enllà de la via de cintura.

En una primera fase, que es va iniciar el passat 29 de desembre, el nou sistema es posa en marxa en 37 estacions, que corresponen amb les estacions antigues. Durant aquestes primeres setmanes i fins a mitjan gener, la nova Bicipalma estarà disponible exclusivament per als usuaris antics, que després de rebre un correu electrònic de l’SMAP hauran de donar-se d'alta i emplenar un formulari amb les seves dades. Una vegada comprovades les dades, rebran un PIN que els permetrà descarregar-se l'App necessària per a utilitzar el nou sistema, que a diferència de l'anterior ja no funciona mitjançant targeta ciutadana. A partir de mitjans de gener la nova Bicipalma estarà disponible per a tots els usuaris. El preu dels abonaments es manté. Així, ser usuari de la nova Bicipalma durant tot un any costa 24 euros anuals.

La nova Bicipalma s'anirà implantant de manera gradual durant els propers mesos fins a arribar a les 85 estacions i posar en funcionament un total de 930 bicis, de les quals 270 són elèctriques i 660 són mecàniques.

El nou model de bici, que fou adjudicat a l'empresa Next Bike, és un model Smart Bike 2.0 que té una autonomia d'entre 60 i 80 quilòmetres en les bicis elèctriques.

L'estació situada al costat de les piscines de Son Hugo i l'estació del carrer Joan Miró seran algunes de les primeres estacions noves que s'incorporin pròximament al nou sistema.